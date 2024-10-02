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В Японии взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны — в сети показали видео

2 октября 2024 20:42
Евгения Брюховецкая - редактор
В японском аэропорту Миядзаки произошел взрыв бомбы, авиарейсы отменили
Воронка от бомбы. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

На юго-западе Японии в аэропорту Миядзаки в среду, 2 октября, взорвалась бомба времен Второй мировой войны. Американская бомба внезапно сдетонировала, создав воронку.

Об этом пишет Associated Press.

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Из-за инцидента с взрывом бомбы в аэропорту пришлось отменить более 80 рейсов, потому что на месте образовалась большая воронка диаметром около семи метров и глубиной один метр. В то же время известно, что никто не пострадал.

Бомба взорвалась в аэропорту Японии
Вырва от бомбы. Фото: соцсети

По словам официальных лиц, расследование подтвердило, что взрыв спровоцировала американская бомба весом 500 фунтов, причину выясняют.

В материале говорится, что аэропорт был построен в 1943 году как бывший тренировочный полигон Императорского флота Японии, оттуда пилоты-камикадзе вылетали на миссии смертников.

В минобороны отметили, что в этом районе было обнаружено несколько неразорванных бомб, сброшенных американскими военными во время Второй мировой войны.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори заявил, что каждый день по 10-15 минут изучает украинский язык.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

аэропорты взрыв Япония Вторая мировая война бомба

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