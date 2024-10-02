В японском аэропорту Миядзаки произошел взрыв бомбы, авиарейсы отменили

Воронка от бомбы. Фото: скриншот с видео

На юго-западе Японии в аэропорту Миядзаки в среду, 2 октября, взорвалась бомба времен Второй мировой войны. Американская бомба внезапно сдетонировала, создав воронку.

Об этом пишет Associated Press.

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A WWII бомбы exploded в Миязаки аэропорт в северо-западной Japan в настоящее время.



227 кг бомба была сформирована кратером 7 метров крупным и одним метром глубоким.



No один был отменен, а 80 лет были отменены.



Это должно быть думать о том, как многие деканцы будут бороться с бомбами в Украине... pic.twitter.com/2yJ1xVkYCF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 2, 2024

Взрыв бомбы в Японии

Из-за инцидента с взрывом бомбы в аэропорту пришлось отменить более 80 рейсов, потому что на месте образовалась большая воронка диаметром около семи метров и глубиной один метр. В то же время известно, что никто не пострадал.

Вырва от бомбы. Фото: соцсети

По словам официальных лиц, расследование подтвердило, что взрыв спровоцировала американская бомба весом 500 фунтов, причину выясняют.

В материале говорится, что аэропорт был построен в 1943 году как бывший тренировочный полигон Императорского флота Японии, оттуда пилоты-камикадзе вылетали на миссии смертников.

Japan — бомбардировался по США в WWII, exploded на 2-й Миязаки аэропорт в Миязаки-Сити. Поездка подключается к дорожному ходу и опорожненному после explosion causing damages & cancellation of 80 flights.



미야자키 공항 의 폭발 함몰 사고 — @KassMedefer (@KMedefer) October 2, 2024

В минобороны отметили, что в этом районе было обнаружено несколько неразорванных бомб, сброшенных американскими военными во время Второй мировой войны.

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