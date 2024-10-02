В японском аэропорту Миядзаки произошел взрыв бомбы, авиарейсы отменили

В Японии взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны — в сети показали видео
На юго-западе Японии в аэропорту Миядзаки в среду, 2 октября, взорвалась бомба времен Второй мировой войны. Американская бомба внезапно сдетонировала, создав воронку.
Об этом пишет Associated Press.
A WWII бомбы exploded в Миязаки аэропорт в северо-западной Japan в настоящее время.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 2, 2024
227 кг бомба была сформирована кратером 7 метров крупным и одним метром глубоким.
No один был отменен, а 80 лет были отменены.
Это должно быть думать о том, как многие деканцы будут бороться с бомбами в Украине... pic.twitter.com/2yJ1xVkYCF
Взрыв бомбы в Японии
Из-за инцидента с взрывом бомбы в аэропорту пришлось отменить более 80 рейсов, потому что на месте образовалась большая воронка диаметром около семи метров и глубиной один метр. В то же время известно, что никто не пострадал.
По словам официальных лиц, расследование подтвердило, что взрыв спровоцировала американская бомба весом 500 фунтов, причину выясняют.
В материале говорится, что аэропорт был построен в 1943 году как бывший тренировочный полигон Императорского флота Японии, оттуда пилоты-камикадзе вылетали на миссии смертников.
Japan — бомбардировался по США в WWII, exploded на 2-й Миязаки аэропорт в Миязаки-Сити. Поездка подключается к дорожному ходу и опорожненному после explosion causing damages & cancellation of 80 flights.— @KassMedefer (@KMedefer) October 2, 2024
미야자키 공항 의 폭발 함몰 사고
В минобороны отметили, что в этом районе было обнаружено несколько неразорванных бомб, сброшенных американскими военными во время Второй мировой войны.
Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори заявил, что каждый день по 10-15 минут изучает украинский язык.
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