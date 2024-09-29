Посол Японії вчить українську мову - новини України

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Надзвичайний та Повноважений Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі щодня по 10-15 хвилин вивчає українську мову. Адже як дипломату та послу, йому дуже важливо розуміти людей, культуру і країну, якій він служить.

Про це Мацуда Кунінорі сказав в коментарі Новини.LIVE.

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"Я все ще не так гарно розмовляю українською мовою. Але я дуже люблю українську мову, яка є дуже гарною та красивою. Проблема у моєму віці... Але я намагаюся вивчати українську мову щодня, хоча б 10-15 хвилин на день, щодня, проте все ще не можу досягти", — сказав посол.

За його словами, для нього як для дипломата і посла, дуже важливо розуміти людей, культуру і країну, якій він служить.

Мацуда Кунінорі

Мацуда Кунінорі

Мацуда Кунінорі

Мацуда Кунінорі 1 / 4

"Це одна з причин, чому я вирішив вивчати мову. Але як я вже казав, у мене не дуже добре виходить вивчати мову, проте я намагаюся", — підсумував Кунінорі.

Нагадаємо, у понеділок, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Лідери говорили про війну в Україні.

Також восени 2024 року українці можуть долучитися до програми грошової допомоги від БФ "Право на захист", яку реалізують спільно з японською організацією "Peace Winds Japan". В її рамках можна отримати до 11 тис. грн на одну людину.

