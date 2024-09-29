Посол Японии учит украинский язык - новости Украины

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори каждый день по 10-15 минут учит украинский язык. Ведь как дипломата и послу, ему очень важно понимать людей, культуру и страну, которой он служит.

Об этом Мацуда Кунинори сказал в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

"Я все еще не так хорошо говорю на украинском языке. Но я очень люблю украинский язык, который очень красивый и миловидный. Проблема в моем возрасте... Но я стараюсь учить украинский язык каждый день, хотя бы 10-15 минут в день, однако все еще не могу достичь", — сказал посол.

По его словам, для него как для дипломата и посла очень важно понимать людей, культуру и страну, которой он служит.

Мацуда Кунинори

Мацуда Кунинори

Мацуда Кунинори

Мацуда Кунинори 1/4 ​ 4

"Это одна из причин, почему я решил изучать украинский язык. Но как я уже говорил, у меня не очень хорошо получается учить его, однако я стараюсь", — подытожил Кунинори.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры говорили о войне на Украине.

Также осенью 2024 украинцы могут присоединиться к программе денежной помощи от БФ "Право на защиту", которую реализуют совместно с японской организацией "Peace Winds Japan". В ее рамках можно получить до 11 тыс. грн. на одного человека.