Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Посол Японии рассказал, сколько времени тратит на изучение украинского языка arrow

Посол Японии рассказал, сколько времени тратит на изучение украинского языка

29 сентября 2024 06:22
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Посол Японии учит украинский язык - новости Украины
Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори каждый день по 10-15 минут учит украинский язык. Ведь как дипломата и послу, ему очень важно понимать людей, культуру и страну, которой он служит.

Об этом Мацуда Кунинори сказал в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

"Я все еще не так хорошо говорю на украинском языке. Но я очень люблю украинский язык, который очень красивый и миловидный. Проблема в моем возрасте... Но я стараюсь учить украинский язык каждый день, хотя бы 10-15 минут в день, однако все еще не могу достичь", — сказал посол.

По его словам, для него как для дипломата и посла очень важно понимать людей, культуру и страну, которой он служит.

  • Мацуда Кунинори
    Мацуда Кунинори
  • Мацуда Кунинори
    Мацуда Кунинори
  • Мацуда Кунинори
    Мацуда Кунинори
  • Мацуда Кунинори
    Мацуда Кунинори
1/44

"Это одна из причин, почему я решил изучать украинский язык. Но как я уже говорил, у меня не очень хорошо получается учить его, однако я стараюсь", — подытожил Кунинори.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры говорили о войне на Украине.

Также осенью 2024 украинцы могут присоединиться к программе денежной помощи от БФ "Право на защиту", которую реализуют совместно с японской организацией "Peace Winds Japan". В ее рамках можно получить до 11 тыс. грн. на одного человека.

Япония Украина украинский язык политики язык

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце сентября

06:33 Более сотни дронов атаковали Краснодар, Воронеж и Ростов — какие результаты

06:30 В Украине сильно выросли цены на кукурузу — сколько стоит зерно в сентябре

Эксклюзив

06:22 Посол Японии рассказал, сколько времени тратит на изучение украинского языка

Эксклюзив

06:13 В ВР рассказали о ситуации с теплоснабжением зимой

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

06:10 Пенсия в 45 лет — кто может пойти на заслуженный отдых раньше

06:03 Как перевести на украинский "не умничай" — языковеды дали ответ

06:01 Клиент требует в Ощадбанке более 100 тысяч, исчезнувших с карты — решение суда

05:50 Цены на АЗС в Украине — сколько стоит топливо сегодня

05:05 Осень на пороге — синоптики прогнозируют в Украине дожди и похолодание

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце сентября

06:33 Более сотни дронов атаковали Краснодар, Воронеж и Ростов — какие результаты

06:30 В Украине сильно выросли цены на кукурузу — сколько стоит зерно в сентябре

Эксклюзив

06:22 Посол Японии рассказал, сколько времени тратит на изучение украинского языка

Эксклюзив

06:13 В ВР рассказали о ситуации с теплоснабжением зимой

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

06:10 Пенсия в 45 лет — кто может пойти на заслуженный отдых раньше

06:03 Как перевести на украинский "не умничай" — языковеды дали ответ

06:01 Клиент требует в Ощадбанке более 100 тысяч, исчезнувших с карты — решение суда

05:50 Цены на АЗС в Украине — сколько стоит топливо сегодня

05:05 Осень на пороге — синоптики прогнозируют в Украине дожди и похолодание

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд