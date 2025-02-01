ГУР України спростувало звинувачення Словаччини у причетності до протестів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

У Головному управлінні розвідки України спростували звинувачення Словаччини на їх адресу. Там заявляли про нібито причетність до організації протестів у країні.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram у суботу, 1 лютого.

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Офіційні особи Словаччини 31 січня заявили, що нібито військовослужбовці "підпорядкованого" ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів для держперевороту.

"У Головному Управлінні розвідки Міністерства оборони України уважно вивчили висунуті звинувачення, адже гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в Європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії", — йдеться у повідомленні.

У ГУР заявили, що в структурі немає підрозділу "Грузинський національний легіон". Там зазначили, що Міжнародний Легіон ГУР МО України — це багатонаціональний бойовий підрозділ, який безпосередньо бере участь у боях проти загарбників на найбільш напружених ділянках фронту.

Водночас він не здійснює жодних гібридних операцій на території країн Євросоюзу.

"Щодо згаданої на пресконференції особи, то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт із Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його", — йдеться у повідомленні.

ГУР відкидає фейкові звинувачення Словаччини. Структура постійно перебуває в контакті та співпраці з країнами НАТО, дотримується принципів доброчесної співпраці та партнерства, завжди працює на благо спільної безпеки та подолання викликів через російську агресію.

"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо — за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що саме Росія постійно намагається посіяти розбрат між країнами Вільного світу.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Допис ГУР. Фото: скриншот

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 січня у Словаччині затримали українця нібито через загрозу державного перевороту. Там заявили про депортацію.

Раніше МЗС України прокоментувало заяви премʼєра Словаччини Роберта Фіцо щодо Президента Володимира Зеленського.