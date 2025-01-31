Через проблеми з авіасполученням у Бельгії переговори Фіцо з ЄС відклали

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не зміг взяти участь у запланованій зустрічі в Брюсселі через технічні проблеми у системі управління повітряним рухом Бельгії. Літак із Фіцо, який прямував до столиці ЄС, був змушений повернутися до Братислави через закриття повітряного простору над країною на годину.

Про це повідомляє Spravy.

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За даними агентства Belga, проблема виникла у бельгійській компанії Skeyes, яка відповідає за контроль польотів у країні. Близько 15:00 було виявлено, що система управління повітряним рухом "не працює належним чином", через що літаки, що перебували у контрольованому Skeyes повітряному просторі на висоті до 7500 метрів, довелося перенаправити до сусідніх країн. Польоти на вищих висотах контролюються Євроконтролем, тому там рух повітряного транспорту продовжувався без обмежень.

Систему вдалося відновити після 16:00, але запланована на 16:30 зустріч Фіцо з представниками Європейської комісії щодо рішення України припинити транзит газу до Словаччини була скасована. Також не відбулася запланована зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очікується, що переговори щодо газового питання між Єврокомісією та урядом Словаччини відбудуться у понеділок.

Нагадаємо, нещодавно уряд прем'єра Словаччини Роберта Фіцо втратив більшість у парламенті.

Кілька днів тому Роберт Фіцо зробив жорстку заяву стосовно України та НАТО. На це згодом відреагували у МЗС України.