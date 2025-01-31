Из-за проблем с авиасообщением в Бельгии переговоры Фицо с ЕС отложили

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не смог принять участие в запланированной встрече в Брюсселе из-за технических проблем в системе управления воздушным движением Бельгии. Самолет с Фицо, который направлялся в столицу ЕС, был вынужден вернуться в Братиславу из-за закрытия воздушного пространства над страной на час.

Об этом сообщает Spravy.

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По данным агентства Belga, проблема возникла в бельгийской компании Skeyes, которая отвечает за контроль полетов в стране. Около 15:00 было обнаружено, что система управления воздушным движением "не работает должным образом", из-за чего самолеты, находившиеся в контролируемом Skeyes воздушном пространстве на высоте до 7500 метров, пришлось перенаправить в соседние страны. Полеты на более высоких высотах контролируются Евроконтролем, поэтому там движение воздушного транспорта продолжалось без ограничений.

Систему удалось восстановить после 16:00, но запланированная на 16:30 встреча Фицо с представителями Европейской комиссии относительно решения Украины прекратить транзит газа в Словакию была отменена. Также не состоялась запланированная встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ожидается, что переговоры по газовому вопросу между Еврокомиссией и правительством Словакии состоятся в понедельник.

Напомним, недавно правительство премьера Словакии Роберта Фицо потеряло большинство в парламенте.

Несколько дней назад Роберт Фицо сделал жесткое заявление относительно Украины и НАТО. На это впоследствии отреагировали в МИД Украины.