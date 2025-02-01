ГУР Украины опровергло обвинения Словакии в причастности к протестам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В Главном управлении разведки Украины опровергли обвинения Словакии в их адрес. Там заявляли о якобы причастности к организации протестов в стране.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram в субботу, 1 февраля.

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Официальные лица Словакии 31 января заявили, что якобы военнослужащие "подчиненного" ГУР МО Украины Грузинского национального легиона были причастны к организации протестов для госпереворота.

"В Главном Управлении разведки Министерства обороны Украины внимательно изучили выдвинутые обвинения, ведь гибридные и информационные операции, направленные на подрыв ситуации в Европейских странах, сеяние раздора как внутри государств, так и между европейскими партнерами, являются чрезвычайно серьезной угрозой для Украины, которая при поддержке цивилизованного мира героически противостоит российской вооруженной агрессии", — говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что в структуре нет подразделения "Грузинский национальный легион". Там отметили, что Международный Легион ГУР МО Украины — это многонациональное боевое подразделение, которое непосредственно участвует в боях против захватчиков на наиболее напряженных участках фронта.

В то же время он не осуществляет никаких гибридных операций на территории стран Евросоюза.

"Что касается упомянутого на пресс-конференции человека, то он не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР МО Украины. Свой контракт с Международным Легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его", — говорится в сообщении.

ГУР отвергает фейковые обвинения Словакии. Структура постоянно находится в контакте и сотрудничестве со странами НАТО, придерживается принципов добропорядочного сотрудничества и партнерства, всегда работает на благо общей безопасности и преодоления вызовов из-за российской агрессии.

"Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно — за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для вражеской пропаганды", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что именно Россия постоянно пытается посеять раздор между странами Свободного мира.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Пост ГУР. Фото: скриншот

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, 30 января в Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. Там заявили о депортации.

Ранее МИД Украины прокомментировал заявления премьера Словакии Роберта Фицо относительно Президента Владимира Зеленского.