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Словаччина депортує українця через "загрозу держперевороту"

30 січня 2025 17:49
Євгенія Брюховецька - редактор
У Словаччині затримали українця, його депортують — яка причина
Прикордонна поліція Словаччини. Ілюстративне фото: TASR
Євгенія Брюховецька - редактор

У Словаччині у четвер, 30 січня, поліція затримала громадянина України через нібито "загрозу державного перевороту". Голова поліції повідомила про "якнайшвидшу" депортацію українця.

Про це пише видання DENNIK N.

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Поліція Словаччини підтвердила, що готує "якнайшвидшу" депортацію українця у зв'язку з підозрою cпецслужби стосовно загрози "державного перевороту". 

Водночас управління країни з боротьби з організованою злочинністю проводить оперативно-розшукові заходи, а управління прикордонної поліції та поліції у справах іноземців вносить дані чоловіка до національної бази даних заблокованих осіб.

Натомість опозиційний словацький депутат Юрай Крупа заявив, що інформація про "майбутній Майдан" є сфабрикованою, а також може бути підроблена інформація і про "винуватця".

Відомо, що українця тримають в офісі прикордонної поліції у справах іноземців. За словами голови комітету з питань оборони та безпеки Ріхарда Глюка, депортація є найбільшим покаранням для чоловіка, оскільки в Україні його начебто "затримають і відправлять в армію".

Нагадаємо, днями уряд чинного прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо втратив більшість у парламенті, тому незабаром можуть розпочатися позачергові вибори. 

А в МЗС України вважають, що політика Фіцо суперечить європейському вибору словацького народу, який прагне залишатися частиною демократичної Європи.

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