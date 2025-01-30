У Словаччині затримали українця, його депортують — яка причина

Прикордонна поліція Словаччини. Ілюстративне фото: TASR

У Словаччині у четвер, 30 січня, поліція затримала громадянина України через нібито "загрозу державного перевороту". Голова поліції повідомила про "якнайшвидшу" депортацію українця.

Про це пише видання DENNIK N.

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Депортація українця зі Словаччини

Поліція Словаччини підтвердила, що готує "якнайшвидшу" депортацію українця у зв'язку з підозрою cпецслужби стосовно загрози "державного перевороту".

Водночас управління країни з боротьби з організованою злочинністю проводить оперативно-розшукові заходи, а управління прикордонної поліції та поліції у справах іноземців вносить дані чоловіка до національної бази даних заблокованих осіб.

Натомість опозиційний словацький депутат Юрай Крупа заявив, що інформація про "майбутній Майдан" є сфабрикованою, а також може бути підроблена інформація і про "винуватця".

Відомо, що українця тримають в офісі прикордонної поліції у справах іноземців. За словами голови комітету з питань оборони та безпеки Ріхарда Глюка, депортація є найбільшим покаранням для чоловіка, оскільки в Україні його начебто "затримають і відправлять в армію".

Нагадаємо, днями уряд чинного прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо втратив більшість у парламенті, тому незабаром можуть розпочатися позачергові вибори.

А в МЗС України вважають, що політика Фіцо суперечить європейському вибору словацького народу, який прагне залишатися частиною демократичної Європи.