У Словаччині затримали українця, його депортують — яка причина

Словаччина депортує українця через "загрозу держперевороту"
У Словаччині у четвер, 30 січня, поліція затримала громадянина України через нібито "загрозу державного перевороту". Голова поліції повідомила про "якнайшвидшу" депортацію українця.
Про це пише видання DENNIK N.
Депортація українця зі Словаччини
Поліція Словаччини підтвердила, що готує "якнайшвидшу" депортацію українця у зв'язку з підозрою cпецслужби стосовно загрози "державного перевороту".
Водночас управління країни з боротьби з організованою злочинністю проводить оперативно-розшукові заходи, а управління прикордонної поліції та поліції у справах іноземців вносить дані чоловіка до національної бази даних заблокованих осіб.
Натомість опозиційний словацький депутат Юрай Крупа заявив, що інформація про "майбутній Майдан" є сфабрикованою, а також може бути підроблена інформація і про "винуватця".
Відомо, що українця тримають в офісі прикордонної поліції у справах іноземців. За словами голови комітету з питань оборони та безпеки Ріхарда Глюка, депортація є найбільшим покаранням для чоловіка, оскільки в Україні його начебто "затримають і відправлять в армію".
Нагадаємо, днями уряд чинного прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо втратив більшість у парламенті, тому незабаром можуть розпочатися позачергові вибори.
А в МЗС України вважають, що політика Фіцо суперечить європейському вибору словацького народу, який прагне залишатися частиною демократичної Європи.
Читайте Новини.LIVE!