В Словакии задержали украинца, его депортируют - какая причина

Пограничная полиция Словакии. Иллюстративное фото: TASR

В Словакии в четверг, 30 января, полиция задержала гражданина Украины из-за якобы "угрозы государственного переворота". Глава полиции сообщила о "скорейшей" депортации украинца.

Об этом пишет издание DENNIK N.

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Полиция Словакии подтвердила, что готовит "как божно быстрее" депортацию украинца в связи с подозрением спецслужбы относительно угрозы "государственного переворота".

В то же время управление страны по борьбе с организованной преступностью проводит оперативно-розыскные мероприятия, а управление пограничной полиции и полиции по делам иностранцев вносит данные мужчины в национальную базу данных заблокированных лиц.

Оппозиционный словацкий депутат Юрай Крупа заявил, что информация о "будущем Майдане" является сфабрикованной, а также может быть подделана информация и о "виновнике".

Известно, что украинца держат в офисе пограничной полиции по делам иностранцев. По словам председателя комитета по вопросам обороны и безопасности Рихарда Глюка, депортация является самым большим наказанием для мужчины, поскольку в Украине его якобы "задержат и отправят в армию".

Напомним, на днях правительство действующего премьер-министра Словакии Роберта Фицо потеряло большинство в парламенте, поэтому вскоре могут начаться внеочередные выборы.

А в МИД Украины считают, что политика Фицо противоречит европейскому выбору словацкого народа, который стремится оставаться частью демократической Европы.