Скібіцький повідомив, коли Росія планує завершити війну в Україні

Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: "Укрінформ"

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, коли Росія планує завершити війну в Україні. Ворог планує зробити це до 2026 року.

Про це Вадим Скібіцький заявив під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки", передає пресслужба ГУР у Telegram у середу, 26 березня.

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Скібіцький зазначив, що Росія розробила 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, з яких шість стосуються північної Європи.

"Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це безпосередня загроза", — заявив він.

За його словами, в РФ створено геополітичний прогноз на 2026-2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. У них зазначено, що війну в Україні завершать до 2026 року.

"Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм", — каже Скібіцький.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що з Росії частково можуть зняти санкції в обмін на перемирʼя в морі.

Крім того, Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін може відкладати повне перемирʼя в Україні.