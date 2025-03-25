Росія назвала свої умови перемир'я на морі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Росія представила підсумкову заяву після переговорів із американськими представниками в Саудівській Аравії. У документі докладно викладено умови, необхідні для встановлення перемир'я з Україною на морі.

Про це повідомляє пресслужба Кремля у вівторок, 25 березня.

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Кремль повідомив, що за підсумками переговорів Росія та США досягли угоди про гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, включаючи заходи контролю, які передбачають огляд судів.

Крім того, США пообіцяли сприяти відновленню експорту російської сільськогосподарської продукції та добрив, зниженню вартості страхування морських перевезень, а також розширенню доступу до портів та платіжних систем для здійснення таких транзакцій.

У Кремлі підкреслюють, що такі домовленості можуть набути чинності тільки після:

зняття санкцій з "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством і добривами;

підключення таких організацій до SWIFT;

зняття санкцій з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив;

зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором;

зняття обмежень на постачання в РФ сільськогосподарської техніки.

Російські та американські офіційні особи досягли угоди про розробку заходів, спрямованих на запровадження 30-денної заборони на удари по енергетичних об'єктах України та Росії, починаючи з 18 березня. Крім того, сторони висловили подяку третім державам за їхній внесок у підтримку реалізації часткового перемир'я між Росією та Україною.

США і РФ домовилися продовжувати роботу для досягнення міцного і тривалого миру.

Зазначимо, що 25 березня Білий дім теж зробив заяву за підсумками зустрічі представників Сполучених Штатів Америки та України у Саудівській Аравії.

Також ми писали, що 25 березня Київ та Вашингтон завершили другий раунд переговорів у Ер-Ріяді, який відбувся після зустрічі американських і російських посадовців.