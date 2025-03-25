Россия назвала свои условия перемирия на море
Россия представила итоговое заявление после переговоров с американскими представителями в Саудовской Аравии. В документе подробно изложены условия, необходимые для установления перемирия с Украиной на море.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 25 марта.
Может ли быть перемирие на море
Кремль сообщил, что по итогам переговоров Россия и США достигли соглашения о гарантиях безопасности судоходства в Черном море, включая меры контроля, которые предусматривают досмотр судов.
Кроме того, США пообещали способствовать восстановлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для осуществления таких транзакций.
В Кремле подчеркивают, что такие договоренности могут вступить в силу только после:
- снятия санкций с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями;
- подключения таких организаций к SWIFT;
- снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений;
- снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом;
- снятие ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники.
Российские и американские официальные лица достигли соглашения о разработке мер, направленных на введение 30-дневного запрета на удары по энергетическим объектам Украины и России, начиная с 18 марта. Кроме того, стороны выразили благодарность третьим государствам за их вклад в поддержку реализации частичного перемирия между Россией и Украиной.
США и РФ договорились продолжать работу для достижения прочного и длительного мира.
Отметим, что 25 марта Белый дом тоже сделал заявление по итогам встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии.
Также мы писали, что 25 марта Киев и Вашингтон завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, который состоялся после встречи американских и российских чиновников.
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