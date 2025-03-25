Россия назвала свои условия перемирия на море

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Россия представила итоговое заявление после переговоров с американскими представителями в Саудовской Аравии. В документе подробно изложены условия, необходимые для установления перемирия с Украиной на море.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 25 марта.

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Кремль сообщил, что по итогам переговоров Россия и США достигли соглашения о гарантиях безопасности судоходства в Черном море, включая меры контроля, которые предусматривают досмотр судов.

Кроме того, США пообещали способствовать восстановлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для осуществления таких транзакций.

В Кремле подчеркивают, что такие договоренности могут вступить в силу только после:

снятия санкций с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями;

подключения таких организаций к SWIFT;

снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений;

снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом;

снятие ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники.

Российские и американские официальные лица достигли соглашения о разработке мер, направленных на введение 30-дневного запрета на удары по энергетическим объектам Украины и России, начиная с 18 марта. Кроме того, стороны выразили благодарность третьим государствам за их вклад в поддержку реализации частичного перемирия между Россией и Украиной.

США и РФ договорились продолжать работу для достижения прочного и длительного мира.

Отметим, что 25 марта Белый дом тоже сделал заявление по итогам встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии.

Также мы писали, что 25 марта Киев и Вашингтон завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, который состоялся после встречи американских и российских чиновников.