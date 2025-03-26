Скибицкий сообщил, когда Россия планирует завершить войну в Украине

Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: "Укринформ"

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, когда Россия планирует завершить войну в Украине. Враг планирует сделать это до 2026 года.

Об этом Вадим Скибицкий заявил во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности", передает пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 26 марта.

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Скибицкий отметил, что Россия разработала 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются северной Европы.

"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это непосредственная угроза", — заявил он.

По его словам, в РФ создан геополитический прогноз на 2026-2035 годы с оценкой его последствий до 2045 года. В них указано, что войну в Украине завершат до 2026 года.

"Потому что если война продолжится еще 5-10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем", — говорит Скибицкий.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что с России частично могут снять санкции в обмен на перемирие в море.

Кроме того, Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин может откладывать полное перемирие в Украине.