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У Грузії силовики застосували водомети й сльозогінний газ — відео

3 грудня 2024 10:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Протести в Грузії — як минула п'ята ніч в Тбілісі
Затримання протестувальників. Фото: AFP
Євгенія Брюховецька - редактор

У Грузії в ніч проти вівторка, 3 грудня, тривали антиурядові протести. Силовики розганяли учасників за допомогою водометів та застосовували сльозогінний газ.

Про це пише Ехо Кавказу.

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Поблизу епіцентру подій заклади пригощали учасників протесту гарячим чаєм, супами та іншими стравами. 

До шостої ранку протестувальники перемістилися до першого корпусу Тбіліського держуніверситету з проспекту Руставелі, не чекаючи чергового розгону. Вони також перемістили барикади на перетин вулиць Мелікішвілі і Чавчавадзе. Силовики застосовували проти них водомети та сльозогінний газ.

Водночас у храмах та магазинах ховали учасників акції, яких переслідують спецпризначенці. Відомо, що протягом ночі на вулиці Руставелі знову відбулися затримання десятків людей.

Нагадаємо, минулої ночі під час протестів силовики розігнали протестувальників до метро та побили.

Серед затриманих на проспекті Чавчавадзе у Тбілісі опинився один з лідерів коаліції "За зміни" Зураб Гірчі Джапарідзе.

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