Протесты в Грузии — как прошла пятая ночь в Тбилиси

Задержание протестующих. Фото: AFP

В Грузии в ночь на вторник, 3 декабря, продолжались антиправительственные протесты. Силовики разгоняли участников с помощью водометов и применяли слезоточивый газ.

Об этом пишет Эхо Кавказа.

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Вблизи эпицентра событий заведения угощали протестующих горячим чаем, супами и другими блюдами.

До шести утра протестующие переместились к первому корпусу Тбилисского госуниверситета с проспекта Руставели, не дожидаясь очередного разгона. Они также переместили баррикады на пересечение улиц Меликишвили и Чавчавадзе. Силовики применяли против них водометы и слезоточивый газ.

В то же время в храмах и магазинах прятали участников акции, которых преследовали спецназовцы. Известно, что ночью на улице Руставели снова произошли задержания десятков человек.

Напомним, минувшей ночью во время протестов силовики разогнали протестующих в метро и побили.

Среди задержанных на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси оказался один из лидеров коалиции "За перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе.