Протесты в Грузии — как прошла пятая ночь в Тбилиси

В Грузии силовики применили водометы и слезоточивый газ — видео
В Грузии в ночь на вторник, 3 декабря, продолжались антиправительственные протесты. Силовики разгоняли участников с помощью водометов и применяли слезоточивый газ.
Об этом пишет Эхо Кавказа.
Митинг в Тбилиси 3 декабря
Вблизи эпицентра событий заведения угощали протестующих горячим чаем, супами и другими блюдами.
До шести утра протестующие переместились к первому корпусу Тбилисского госуниверситета с проспекта Руставели, не дожидаясь очередного разгона. Они также переместили баррикады на пересечение улиц Меликишвили и Чавчавадзе. Силовики применяли против них водометы и слезоточивый газ.
В то же время в храмах и магазинах прятали участников акции, которых преследовали спецназовцы. Известно, что ночью на улице Руставели снова произошли задержания десятков человек.
Напомним, минувшей ночью во время протестов силовики разогнали протестующих в метро и побили.
Среди задержанных на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси оказался один из лидеров коалиции "За перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе.
Читайте Новини.LIVE!