У Тбілісі 1 грудня розпочався новий мітинг — в Євросоюзі відреагували

Акція протесту в Грузії. Фото: t.me/zjavakhadze

У Грузії у неділю, 1 грудня, люди знову вийшли на акцію протесту. Вони збираються біля суспільного мовника Pirveli Arkhi у Тбілісі.

Про це повідомляють місцеві Telergam-канали.

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Збираються люди, які, ймовірно, намагаються домогтися скасування часткової цензури щодо висвітлення подій на вулицях країни.

Акція протесту в Грузії. Фото: t.me/zjavakhadze

Акція протесту в Грузії. Фото: t.me/zjavakhadze

Акція протесту в Грузії. Фото: t.me/zjavakhadze

Що кажуть в ЄС

Представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відреагувала на мітинги в Грузії. Вона заявила, що ЄС підтримує прагнення громадян щодо євроінтеграції країни.

Акція протесту в Грузії. Фото: t.me/zjavakhadze

"Ми підтримуємо грузинський народ і його вибір європейського майбутнього", — наголосила вона.

Каллас засудила насильство з боку правоохоронних органів під час розгону акцій. Вона попередила їх про реакцію ЄС.

Акція протесту в Грузії. Фото: t.me/zjavakhadze

"Ми засуджуємо насильство проти протестувальників і шкодуємо про сигнали правлячої партії не продовжувати шлях Грузії до ЄС і демократичний відкат країни. Це матиме прямі наслідки з боку ЄС", — зазначила Каллас.

За її словами, щодо представників влади Грузії з боку Брюсселя можуть бути введені санкції, а також обмеження на видачу віз.

Допис Каллас. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час масових протестів у Грузії мітингарі використали кулемет, який стріляє феєрверками.

Також Сполучені Штати Америки призупинили стратегічне партнерство з Грузією та закликали уряд повернутися до демократичних реформ.