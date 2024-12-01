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В Грузии люди вышли на новую акцию протеста — фото

1 декабря 2024 17:52
Аркадий Пастула - Редактор
В Тбилиси 1 декабря начался новый митинг — в Евросоюзе отреагировали
Акция протеста в Грузии. Фото: t.me/zjavakhadze
Аркадий Пастула - Редактор

В Грузии в воскресенье, 1 декабря, люди снова вышли на акцию протеста. Они собираются возле общественного вещателя Pirveli Arkhi в Тбилиси.

Об этом сообщают местные Telergam-каналы.

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Собираются люди, которые, вероятно, пытаются добиться отмены частичной цензуры по освещению событий на улицах страны.

Протест в Грузии
Акция протеста в Грузии. Фото: t.me/zjavakhadze
Митинг в Тбилиси
Акция протеста в Грузии. Фото: t.me/zjavakhadze
Митингующие в Тбилиси
Акция протеста в Грузии. Фото: t.me/zjavakhadze

Что говорят в ЕС

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отреагировала на митинги в Грузии. Она заявила, что ЕС поддерживает стремление граждан по евроинтеграции страны.

Акция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Грузии. Фото: t.me/zjavakhadze

"Мы поддерживаем грузинский народ и его выбор европейского будущего", — подчеркнула она.

Каллас осудила насилие со стороны правоохранительных органов во время разгона акций. Она предупредила их о реакции ЕС.

Митинг в Грузии
Акция протеста в Грузии Фото: t.me/zjavakhadze

"Мы осуждаем насилие против протестующих и сожалеем о сигналах правящей партии не продолжать путь Грузии в ЕС и демократический откат страны. Это будет иметь прямые последствия со стороны ЕС", — отметила Каллас.

По ее словам, в отношении представителей власти Грузии со стороны Брюсселя могут быть введены санкции, а также ограничения на выдачу виз.

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Пост Каллас. Фото: скриншот

Напомним, во время массовых протестов в Грузии митингующие использовали пулемет, стреляющий фейерверками.

Также Соединенные Штаты Америки приостановили стратегическое партнерство с Грузией и призвали правительство вернуться к демократическим реформам.

Европейский союз митинг Грузия протесты акция Кайя Каллас

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