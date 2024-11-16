У Грузії главу ЦВК облили чорною фарбою після оголошення результатів виборів

Голова Центральної виборчої комісії в Грузії Георгій Каландарішвілі у фарбі. Фото: скриншот

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідувати справу проти представника "Нацруху" Давида Кіртадзе, який облив фарбою главу Центральної виборчої комісії Георгія Каландарішвілі. Це сталося за мить до проголошення результатів парламентських виборів.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

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Давид Кіртадзе вилив чорну фарбу за мить до оголошення остаточних підсумків виборів. Також він нахвав Георгія Каландарішвілі "точкой.ру" та "чорною плямою".

Після інциденту засідання довелося відкласти на кілька хвилин. Згодом Георгій Каландарішвілі таки повернувся і підписав протокол виборів — він робив це з пов'язкою на оці.

Які результати парламентських виборів в Грузії

Секретар Георгій Джавахішвілі представив членам ЦВК такі дані протоколу:

"Грузинська мрія" — 53,93%, яка отримає 89 мандатів (проросійська політична партія);

Коаліція "За зміни" — 11,03%, яка отримає 19 мандатів (проросійська партія);

"Єдність — Національний рух" — 10,17% (16 мандатів);

Коаліція "Сильна Грузія" — 8,81% (14 мандатів);

"За Грузію" Гіоргі Гахарія — 7,78% (12 мандатів).

Тим часом опозиція відмовляється визнавати результати виборів та заявила про масові випадки фальсифікацій, в якій причетна ЦВК та інші держінститути.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявляла, що не визнала парламентські вибори.

Під час виборів у грузинському місті Марнеулі, невідомий чоловік на виборчій вкинув в урну десяток бюлетенів.

Згодом у Тбілісі тисячі людей вийшли під будівлю парламенту з протестом проти оголошених результатів парламентських виборів.