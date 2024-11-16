В Грузии главу ЦИК облили черной краской после оглашения результатов выборов

Глава Центральной избирательной комиссии в Грузии Георгий Каландаришвили в краске. Фото: скриншот

Министерство внутренних дел Грузии начало расследовать дело против представителя "Нацдвижения" Давида Киртадзе, облившего краской главу Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили. Это произошло за мгновение до провозглашения результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Давид Киртадзе вылил черную краску через мгновение до объявления окончательных итогов выборов. Также он нахвалил Георгия Каландаришвили "точкой.ру" и "черным пятном".

После инцидента заседание пришлось отложить на несколько минут. Впоследствии Георгий Каландаришвили вернулся и подписал протокол выборов — он делал это с повязкой на глазу.

Какие результаты парламентских выборов в Грузии

Секретарь Георгий Джавахишвили представил членам ЦИК следующие данные протокола:

"Грузинская мечта" — 53,93%, которая получит 89 мандатов (пророссийская политическая партия);

Коалиция "За перемены" — 11,03%, которая получит 19 мандатов (пророссийская партия);

"Единство — Национальное движение" — 10,17% (16 мандатов);

Коалиция "Сильная Грузия" — 8,81% (14 мандатов);

"За Грузию" Гиорги Гахария — 7,78% (12 мандатов).

Между тем, оппозиция отказывается признавать результаты выборов и заявила о массовых случаях фальсификаций, в которой причастен ЦИК и другие госинституты.

Напомним, в конце октября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не признала парламентские выборы.

Во время выборов в грузинском городе Марнеуле неизвестный мужчина на избирательной бросил в урну десяток бюллетеней.

Впоследствии в Тбилиси тысячи человек вышли под здание парламента с протестом против объявленных результатов парламентских выборов.