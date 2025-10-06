ЗСУ атакували низку важливих об'єктів Росії — Генштаб

Горить завод у Росії. Ілюстративне фото: МНС РФ

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження низки важливих об'єктів у Росії. Серед них — завод із виробництва вибухових речовин та боєприпасів.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ у понеділок, 6 жовтня, в Telegram.

У Генштабі підтвердили успішні атаки на важливі об'єкти РФ

За даними Генштабу ЗСУ, в межах зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова".

Як відомо, завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів — авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів. Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.

Окрім того, уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" (Феодосія, ТОТ АР Крим). Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад. А також автомобільний транспорт, задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора.

В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.

Також, на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно невідомі безпілотники атакували одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Також ми інформували, СБУ завдала удару по одному із найбільших російських нафтопереробних заводів в Оренбурзькій області.