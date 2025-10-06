Видео
Главная Новости дня В Генштабе подтвердили успешные атаки ВСУ на заводы России

В Генштабе подтвердили успешные атаки ВСУ на заводы России

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 14:15
ВСУ атаковали ряд важных объектов России — Генштаб
Горит завод в России. Иллюстративное фото: МЧС РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение ряда важных объектов в России. Среди них — завод по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 6 октября, в Telegram.

В Генштабе подтвердили успешные атаки на важные объекты РФ

По данным Генштаба ВСУ, в рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия "Завод им.

Как известно, завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов — авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе и корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

В рамках кооперации осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов. Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели.

Кроме того, поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, ТОТ АР Крым). Это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно. А также автомобильный транспорт, задействованный в обеспечении оккупационной армии российского агрессора.

В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Также, на временно оккупированной территории украинского Крыма есть попадание по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что недавно неизвестные беспилотники атаковали одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Также мы информировали, СБУ нанесла удар по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Оренбургской области.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
