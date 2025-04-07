Розстріл палестинських медиків у Газі — Ізраїль визнав помилку

Ізраїльські військові. Фото ілюстративне: Reuters

Військові Ізраїля відмовилися від своїх заяв про вбивство 15 палестинських медиків, яке сталося у березні. Це сталося після того, як в мережі оприлюднили відео, що суперечило їхнім словам.

Про це пише Reuters у неділю, 6 квітня.

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Вбивство палестинських медиків сталося 23 березня. Ізраїльські військові заявили про те, що вогонь відкрили по автомобілях без фар й розпізнавальних знаків. Мовляв, машини "підозріло наближались" до них.

Однак пізніше з'явилось відео, на якому було видно, що автомобілірятувальників мали відповідні позначки. Єдиний відомий, хто вижив під час інциденту, палестинський фельдшер Мунтер Абед, також зазначив, що бачив, як солдати відкривали вогонь по чітко позначених автомобілях швидкої допомоги.

Як зазначає видання, ізраїльський військовий чиновник після цього заявив, що слідчі вивчають відео. Висновки представлять командуванню пізніше. Посадовець зазначив, що в первинному звіті, отриманому з місця події, дійсно не описуються вогні, але слідчі намагаються зрозуміти, чи не сталося це через помилку.

"Те, що ми зараз розуміємо, це те, що людина, яка дала початковий рахунок, помилилась Ми намагаємося зрозуміти, чому", — сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що палестинське угруповання ХАМАС звинуватило США у відповідальності за загибель сотень мирних жителів у Газі. У заяві звернулись до міжнародної спільноти.

Також ми повідомляли про пропозицію Ізраїля подовжити перемир'я у Газі. Однак країна поставила умову та захотіла в обмін звільнення половини заручників.