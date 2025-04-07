Расстрел палестинских медиков в Газе — Израиль признал ошибку

Израильские военные. Фото иллюстративное: Reuters

Военные Израиля отказались от своих заявлений об убийстве 15 палестинских медиков, которое произошло в марте. Это произошло после того, как в сети обнародовали видео, которое противоречило их словам.

Об этом пишет Reuters в воскресенье, 6 апреля.

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Убийство палестинских медиков произошло 23 марта. Израильские военные заявили о том, что огонь открыли по автомобилям без фар и опознавательных знаков. Мол, машины "подозрительно приближались" к ним.

Однако позже появилось видео, на котором было видно, что автомобили спасателей имели соответствующие отметки. Единственный известный, кто выжил во время инцидента, палестинский фельдшер Мунтер Абед, также отметил, что видел, как солдаты открывали огонь по четко обозначенным автомобилям скорой помощи.

Как отмечает издание, израильский военный чиновник после этого заявил, что следователи изучают видео. Выводы представят командованию позже. Чиновник отметил, что в первоначальном отчете, полученном с места происшествия, действительно не описываются огни, но следователи пытаются понять, не произошло ли это из-за ошибки.

"То, что мы сейчас понимаем, это то, что человек, который дал первоначальный счет, ошибся Мы пытаемся понять, почему", — сказал чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, что палестинская группировка ХАМАС обвинила США в ответственности за гибель сотен мирных жителей в Газе. В заявлении обратились к международному сообществу.

Также мы сообщали о предложении Израиля продлить перемирие в Газе. Однако страна поставила условие и захотела в обмен освобождение половины заложников.