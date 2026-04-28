Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Франції подорожчало дизельне пальне: нові ціни

У Франції подорожчало дизельне пальне: нові ціни

Ua
Дата публікації: 28 квітня 2026 01:15
АЗС. Фото ілюстративне: nefterynok.info

У Франції останнім часом суттєво зросли ціни на пальне. За літр дизпалива зараз треба платити в середньому 2,10 євро, тобто близько 108 гривнь. Ще в січні поточного року та у грудні минулого вартість була — 1,60 євро, тобто 82 гривні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Валерія Рождественська.

Подорожчання пального у Франції

Ще кілька тижнів тому на заправках у Франції могли бути великі черги, а на деяких АЗС дизель навіть закінчувався. Якщо в регіоні на якихось станціях вартість пального була значно нижчою, усі водії їхали туди, щоб зекономити кошти. У такому разі на АЗС навіть могли встановлювати обмеження, наприклад, продавати лише 20 літрів пального на одну автівку.

Бензин теж зріс у ціні. Наразі він коштує до 1,90 євро за літр.

"Щодо дій французької влади із приводу різкого зростання цін на пальне, то тут був введений спеціальний план підтримки. Він спрямований на збереження та допомогу секторам, які безпосередньо постраждали від підвищення цін в енергетиці", — зазначила Валерія Рождественська.

За її словами, наприклад, фермерів повністю звільнять від акцизного збору на недорожнє сільськогосподарське дизельне паливо.

 

Франція пальне Ціни на пальне
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації