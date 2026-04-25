Ціни на пальне в Україні: скільки коштує бензин, газ та дизель

В Україні у суботу, 25 квітня, дещо впали ціни на пальне. Автозаправні станції пропонують дизель за 86,90-92,90 грн/л. Бензин обійдеться від 64,99 до 85,90 грн/л, а газ коштуватиме від 47,49 до 49,98 грн/л.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на інформацію, оприлюднену на офіційних сайтах АЗС.

Вартість пального в Україні 25 квітня

Вартість пального залежить від конкретної автозаправної станції, а також виду палива. На WOG сьогодні такі ціни:

ДП Євро5 — 89,90 грн/л;

ДП Mustang+ — 92,90 грн/л;

95 Євро5-Е5 — 75,90 грн/л;

95 Mustang — 78,90 грн/л;

100 Mustang — 85,90 грн/л;

газ — 49,90 грн/л;

AdBlue — 54,90 грн/л.

ОККО пропонує пальне за такою вартістю:

A-100 Pulls — 85,90 грн/л;

ДП Pulls — 92,90 грн/л;

ДП Євро — 89,90 грн/л;

A-95 Pulls — 78,90 грн/л;

A-95 Євро — 75,90 грн/л;

газ — 49,90 грн/л;

AdBlue — 53,90 грн/л.

На АЗС Marshal сьогодні такі ціни на пальне:

95 Євро — 70,99 грн/л;

ДП — 86,99 грн/л;

100 Євро — 76,99 грн/л;

ДП Evox — 89,99 грн/л;

газ — 47,49 грн/л;

95 Evox — 73,99 грн/л.

АЗС "Свої" виставила такий прайс станом на 25 квітня:

А-92 — 64,99 грн/л;

А-95 — 68,49 грн/л;

дизель — 88,09 грн/л;

газ — 47,99 грн/л.

На Socar заправитися можна за такими цінами:

Nano 100 — 85,90 грн/л;

Diesel Nano Extro — 92,9 грн/л;

Nano ДП — 89,9 грн/л;

NANO 95 — 79,9 грн/л;

Бензин А-95 — 75,9 грн/л;

LPG — 49,98 грн/л;

AdBlue — 49,00 грн/л.

UPG сьогодні оновила цінники таким чином:

UPG 100 — 80,90 грн/л;

UPG 95 — 74,90 грн/л;

A-95 — 72,90 грн/л;

UPG Diesel — 88,90 грн/л;

Euro Diesel — 86,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, Антимонопольний комітет України закликав найбільші АЗС переглянути ціни на паливо. АМКУ вимагає встановлювати вартість відповідно до ринкових змін.

