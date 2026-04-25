Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ціни на пальне в Україні: скільки коштує бензин, газ та дизель

Ціни на пальне в Україні: скільки коштує бензин, газ та дизель

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 14:33
Ціни на пальне в Україні: скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 25 квітня, дещо впали ціни на пальне. Автозаправні станції пропонують дизель за 86,90-92,90 грн/л. Бензин обійдеться від 64,99 до 85,90 грн/л, а газ коштуватиме від 47,49 до 49,98 грн/л.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на інформацію, оприлюднену на офіційних сайтах АЗС.

Вартість пального в Україні 25 квітня

Вартість пального залежить від конкретної автозаправної станції, а також виду палива. На WOG сьогодні такі ціни:

  • ДП Євро5 — 89,90 грн/л;
  • ДП Mustang+ — 92,90 грн/л;
  • 95 Євро5-Е5 — 75,90 грн/л;
  • 95 Mustang — 78,90 грн/л;
  • 100 Mustang — 85,90 грн/л;
  • газ — 49,90 грн/л;
  • AdBlue — 54,90 грн/л.

ОККО пропонує пальне за такою вартістю:

  • A-100 Pulls — 85,90 грн/л;
  • ДП Pulls — 92,90 грн/л;
  • ДП Євро — 89,90 грн/л;
  • A-95 Pulls — 78,90 грн/л;
  • A-95 Євро — 75,90 грн/л;
  • газ — 49,90 грн/л;
  • AdBlue — 53,90 грн/л.

На АЗС Marshal сьогодні такі ціни на пальне:

Читайте також:
  • 95 Євро — 70,99 грн/л;
  • ДП — 86,99 грн/л;
  • 100 Євро — 76,99 грн/л;
  • ДП Evox — 89,99 грн/л;
  • газ — 47,49 грн/л;
  • 95 Evox — 73,99 грн/л.

АЗС "Свої" виставила такий прайс станом на 25 квітня:

  • А-92 — 64,99 грн/л;
  • А-95 — 68,49 грн/л;
  • дизель — 88,09 грн/л;
  • газ — 47,99 грн/л.

На Socar заправитися можна за такими цінами:

  • Nano 100 — 85,90 грн/л;
  • Diesel Nano Extro — 92,9 грн/л;
  • Nano ДП — 89,9 грн/л;
  • NANO 95 — 79,9 грн/л;
  • Бензин А-95 — 75,9 грн/л;
  • LPG — 49,98 грн/л;
  • AdBlue — 49,00 грн/л.

UPG сьогодні оновила цінники таким чином:

  • UPG 100 — 80,90 грн/л;
  • UPG 95 — 74,90 грн/л;
  • A-95 — 72,90 грн/л;
  • UPG Diesel — 88,90 грн/л;
  • Euro Diesel — 86,90 грн/л;
  • газ — 49,00 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, Антимонопольний комітет України закликав найбільші АЗС переглянути ціни на паливо. АМКУ вимагає встановлювати вартість відповідно до ринкових змін.

Також ми писали про те, у Польщі суттєво знизилися ціни на пальне. Нову вартість виставили як на 95-й бензин, так й на дизпаливо. Крім того, АЗС пропонузують знижки користувачас мобільних застосунків.

бензин пальне Ціни на пальне дизель
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації