АМКУ вимагає від АЗС обґрунтованих цін на пальне

Антимонопольний комітет України офіційно закликав найбільші мережі АЗС переглянути свої ціни на паливо та встановлювати вартість відповідно до ринкових змін. Тому власники мереж мають 10 днів, щоб обґрунтувати свої цінники об’єктивними економічними факторами.

Про це повідомляє АМКУ.

АМКУ розслідує дії операторів АЗС

Антимонопольний комітет України (АМКУ) посилив тиск на ринок пального після того, як із кінця лютого 2026 року в країні зафіксували різке здорожчання бензину та дизеля.

У четвер, 23 квітня, відомство надало офіційні рекомендації провідним мережам АЗС щодо формування роздрібних цін на основі реальних ринкових умов. Комітет наголошує, що конкурентне середовище має змушувати бізнес реагувати не лише на подорожчання нафти у світі, а й оперативно знижувати вартість пального на стелах, коли закупівельні ціни падають.

Наразі фахівці АМКУ збирають докази можливих змов на ринках світлих нафтопродуктів та скрапленого газу. У Комітеті визнають, що на ціноутворення вплинули об'єктивні виклики: ріст світових котирувань у ЄС, дефіцит імпортного дизеля, валютні коливання та ускладнена логістика. Однак, оскільки протягом березня та першої половини квітня світові ціни на нафту були нестабільними та подекуди падали, тому вітчизняні АЗС мали б врахувати це у своїх розрахунках.

Надані рекомендації є обов'язковими для розгляду операторами мереж АЗС, які мають упродовж десяти днів надати ґрунтовні пояснення щодо вжитих заходів. Такий короткий термін встановлено через високу соціальну значущість пального, ціна якого прямо впливає на вартість товарів і послуг в усій економіці країни.

В АМКУ застерігають: ринок нафтопродуктів залишається під щоденним моніторингом, і у разі підтвердження фактів зловживань чи необґрунтованого завищення цін, до порушників будуть застосовані невідкладні санкції.

На початку березня, повідомляв Новини.LIVE, на всіх українських АЗС різко виросли ціни на паливо через активні бойові дії на Близькому Сході. Тоді нардеп закликав АМКУ втрутитися і негайно перевірити доцільність підняття цін на пальне в Україні.

Тим часом, як повідомляла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, в країні немає дефіциту палива. Вона додала, що незабаром ціни почнуть знижуватися.

Також Президент України Володимир Зеленський підписав угоди з деякими країнами щодо позачергового забезпечення країни паливом для уникнення дефіциту пального. Зокрема, таке рішення він прийняв на тлі перекриття Ормузької протоки через що світові поставки нафти впали на третину.