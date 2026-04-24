АМКУ требует от АЗС обоснованных цен на топливо

АКМУ заседание АКМУ.

Антимонопольный комитет Украины официально призвал крупнейшие сети АЗС пересмотреть свои цены на топливо и устанавливать стоимость в соответствии с рыночными изменениями. Поэтому владельцы сетей имеют 10 дней, чтобы обосновать свои ценники объективными экономическими факторами.

Об этом сообщает АМКУ, передает Новини.LIVE.

АМКУ расследует действия операторов АЗС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) усилил давление на рынок топлива после того, как с конца февраля 2026 года в стране зафиксировали резкое подорожание бензина и дизеля.

В четверг,23 апреля, ведомство предоставило официальные рекомендации ведущим сетям АЗС по формированию розничных цен на основе реальных рыночных условий. Комитет отмечает, что конкурентная среда должна заставлять бизнес реагировать не только на подорожание нефти в мире, но и оперативно снижать стоимость топлива на стелах, когда закупочные цены падают.

Сейчас специалисты АМКУ собирают доказательства возможных сговоров на рынках светлых нефтепродуктов и сжиженного газа. В Комитете признают, что на ценообразование повлияли объективные вызовы: рост мировых котировок в ЕС, дефицит импортного дизеля, валютные колебания и осложненная логистика. Однако, поскольку в течение марта и первой половины апреля мировые цены на нефть были нестабильными и иногда падали, поэтому отечественные АЗС должны были бы учесть это в своих расчетах.

Предоставленные рекомендации являются обязательными для рассмотрения операторами сетей АЗС, которые должны в течение десяти дней предоставить основательные объяснения относительно принятых мер. Такой короткий срок установлен из-за высокой социальной значимости горючего, цена которого прямо влияет на стоимость товаров и услуг во всей экономике страны.

В АМКУ предостерегают: рынок нефтепродуктов остается под ежедневным мониторингом, и в случае подтверждения фактов злоупотреблений или необоснованного завышения цен, к нарушителям будут применены неотложные санкции.

В начале марта, сообщал Новини.LIVE, на всех украинских АЗС резко выросли цены на топливо из-за активных боевых действий на Ближнем Востоке. Тогда нардеп призвал АМКУ вмешаться и немедленно проверить целесообразность поднятия цен на топливо в Украине.

Между тем, как сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в стране нет дефицита топлива. Она добавила, что вскоре цены начнут снижаться.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения с некоторыми странами по внеочередному обеспечению страны топливом во избежание дефицита топлива. В частности, такое решение он принял на фоне перекрытия Ормузского пролива из-за чего мировые поставки нефти упали на треть.