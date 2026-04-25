Главная Новости дня Цены на топливо в Украине: сколько стоит бензин, газ и дизель

Цены на топливо в Украине: сколько стоит бензин, газ и дизель

Дата публикации 25 апреля 2026 14:33
Цены на топливо в Украине: сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 25 апреля, несколько упали цены на топливо. Автозаправочные станции предлагают дизель по 86,90-92,90 грн/л. Бензин обойдется от 64,99 до 85,90 грн/л, а газ будет стоить от 47,49 до 49,98 грн/л.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на информацию, обнародованную на официальных сайтах АЗС.

Стоимость топлива в Украине 25 апреля

Стоимость топлива зависит от конкретной автозаправочной станции, а также вида топлива. На WOG сегодня такие цены:

  • ДТ Евро5 — 89,90 грн/л;
  • ДТ Mustang+ — 92,90 грн/л;
  • 95 Евро5-Е5 — 75,90 грн/л;
  • 95 Mustang — 78,90 грн/л;
  • 100 Mustang — 85,90 грн/л;
  • газ — 49,90 грн/л;
  • AdBlue — 54,90 грн/л.

ОККО предлагает топливо по такой стоимости:

  • A-100 Pulls — 85,90 грн/л;
  • ДТ Pulls — 92,90 грн/л;
  • ДТ Евро — 89,90 грн/л;
  • A-95 Pulls — 78,90 грн/л;
  • A-95 Евро — 75,90 грн/л;
  • газ — 49,90 грн/л;
  • AdBlue — 53,90 грн/л.

На АЗС Marshal сегодня такие цены на топливо:

  • 95 Евро — 70,99 грн/л;
  • ДТ — 86,99 грн/л;
  • 100 Евро — 76,99 грн/л;
  • ДТ Evox — 89,99 грн/л;
  • газ — 47,49 грн/л;
  • 95 Evox — 73,99 грн/л.

АЗС "Свої" выставила такой прайс по состоянию на 25 апреля:

  • А-92 — 64,99 грн/л;
  • А-95 — 68,49 грн/л;
  • дизель — 88,09 грн/л;
  • газ — 47,99 грн/л.

На Socar заправиться можно по таким ценам:

  • Nano 100 — 85,90 грн/л;
  • Diesel Nano Extro — 92,9 грн/л;
  • Nano ДТ — 89,9 грн/л;
  • NANO 95 — 79,9 грн/л;
  • Бензин А-95 — 75,9 грн/л;
  • LPG — 49,98 грн/л;
  • AdBlue — 49,00 грн/л.

UPG сегодня обновила ценники следующим образом:

  • UPG 100 — 80,90 грн/л;
  • UPG 95 — 74,90 грн/л;
  • A-95 — 72,90 грн/л;
  • UPG Diesel — 88,90 грн/л;
  • Euro Diesel — 86,90 грн/л;
  • газ — 49,00 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, Антимонопольный комитет Украины призвал крупнейшие АЗС пересмотреть цены на топливо. АМКУ требует устанавливать стоимость в соответствии с рыночными изменениями.

Также мы писали о том, в Польше существенно снизились цены на топливо. Новую стоимость выставили как на 95-й бензин, так и на дизтопливо. Кроме того, АЗС предлагают скидки пользователям мобильных приложений.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
