Цены на топливо в Украине: сколько стоит бензин, газ и дизель

В Украине в субботу, 25 апреля, несколько упали цены на топливо. Автозаправочные станции предлагают дизель по 86,90-92,90 грн/л. Бензин обойдется от 64,99 до 85,90 грн/л, а газ будет стоить от 47,49 до 49,98 грн/л.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на информацию, обнародованную на официальных сайтах АЗС.

Стоимость топлива в Украине 25 апреля

Стоимость топлива зависит от конкретной автозаправочной станции, а также вида топлива. На WOG сегодня такие цены:

ДТ Евро5 — 89,90 грн/л;

ДТ Mustang+ — 92,90 грн/л;

95 Евро5-Е5 — 75,90 грн/л;

95 Mustang — 78,90 грн/л;

100 Mustang — 85,90 грн/л;

газ — 49,90 грн/л;

AdBlue — 54,90 грн/л.

ОККО предлагает топливо по такой стоимости:

A-100 Pulls — 85,90 грн/л;

ДТ Pulls — 92,90 грн/л;

ДТ Евро — 89,90 грн/л;

A-95 Pulls — 78,90 грн/л;

A-95 Евро — 75,90 грн/л;

газ — 49,90 грн/л;

AdBlue — 53,90 грн/л.

На АЗС Marshal сегодня такие цены на топливо:

95 Евро — 70,99 грн/л;

ДТ — 86,99 грн/л;

100 Евро — 76,99 грн/л;

ДТ Evox — 89,99 грн/л;

газ — 47,49 грн/л;

95 Evox — 73,99 грн/л.

АЗС "Свої" выставила такой прайс по состоянию на 25 апреля:

А-92 — 64,99 грн/л;

А-95 — 68,49 грн/л;

дизель — 88,09 грн/л;

газ — 47,99 грн/л.

На Socar заправиться можно по таким ценам:

Nano 100 — 85,90 грн/л;

Diesel Nano Extro — 92,9 грн/л;

Nano ДТ — 89,9 грн/л;

NANO 95 — 79,9 грн/л;

Бензин А-95 — 75,9 грн/л;

LPG — 49,98 грн/л;

AdBlue — 49,00 грн/л.

UPG сегодня обновила ценники следующим образом:

UPG 100 — 80,90 грн/л;

UPG 95 — 74,90 грн/л;

A-95 — 72,90 грн/л;

UPG Diesel — 88,90 грн/л;

Euro Diesel — 86,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, Антимонопольный комитет Украины призвал крупнейшие АЗС пересмотреть цены на топливо. АМКУ требует устанавливать стоимость в соответствии с рыночными изменениями.

