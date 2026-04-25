Цены на топливо в Украине: сколько стоит бензин, газ и дизель
В Украине в субботу, 25 апреля, несколько упали цены на топливо. Автозаправочные станции предлагают дизель по 86,90-92,90 грн/л. Бензин обойдется от 64,99 до 85,90 грн/л, а газ будет стоить от 47,49 до 49,98 грн/л.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на информацию, обнародованную на официальных сайтах АЗС.
Стоимость топлива в Украине 25 апреля
Стоимость топлива зависит от конкретной автозаправочной станции, а также вида топлива. На WOG сегодня такие цены:
- ДТ Евро5 — 89,90 грн/л;
- ДТ Mustang+ — 92,90 грн/л;
- 95 Евро5-Е5 — 75,90 грн/л;
- 95 Mustang — 78,90 грн/л;
- 100 Mustang — 85,90 грн/л;
- газ — 49,90 грн/л;
- AdBlue — 54,90 грн/л.
ОККО предлагает топливо по такой стоимости:
- A-100 Pulls — 85,90 грн/л;
- ДТ Pulls — 92,90 грн/л;
- ДТ Евро — 89,90 грн/л;
- A-95 Pulls — 78,90 грн/л;
- A-95 Евро — 75,90 грн/л;
- газ — 49,90 грн/л;
- AdBlue — 53,90 грн/л.
На АЗС Marshal сегодня такие цены на топливо:
- 95 Евро — 70,99 грн/л;
- ДТ — 86,99 грн/л;
- 100 Евро — 76,99 грн/л;
- ДТ Evox — 89,99 грн/л;
- газ — 47,49 грн/л;
- 95 Evox — 73,99 грн/л.
АЗС "Свої" выставила такой прайс по состоянию на 25 апреля:
- А-92 — 64,99 грн/л;
- А-95 — 68,49 грн/л;
- дизель — 88,09 грн/л;
- газ — 47,99 грн/л.
На Socar заправиться можно по таким ценам:
- Nano 100 — 85,90 грн/л;
- Diesel Nano Extro — 92,9 грн/л;
- Nano ДТ — 89,9 грн/л;
- NANO 95 — 79,9 грн/л;
- Бензин А-95 — 75,9 грн/л;
- LPG — 49,98 грн/л;
- AdBlue — 49,00 грн/л.
UPG сегодня обновила ценники следующим образом:
- UPG 100 — 80,90 грн/л;
- UPG 95 — 74,90 грн/л;
- A-95 — 72,90 грн/л;
- UPG Diesel — 88,90 грн/л;
- Euro Diesel — 86,90 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л.
Как сообщали Новини.LIVE, Антимонопольный комитет Украины призвал крупнейшие АЗС пересмотреть цены на топливо. АМКУ требует устанавливать стоимость в соответствии с рыночными изменениями.
Также мы писали о том, в Польше существенно снизились цены на топливо. Новую стоимость выставили как на 95-й бензин, так и на дизтопливо. Кроме того, АЗС предлагают скидки пользователям мобильных приложений.