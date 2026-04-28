Во Франции подорожало дизельное топливо: новые цены

Во Франции в последнее время существенно выросли цены на топливо. За литр дизтоплива сейчас надо платить в среднем 2,10 евро, то есть около 108 гривен. Еще в январе текущего года и в декабре прошлого стоимость была — 1,60 евро, то есть 82 гривны.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Валерия Рождественская.

Подорожание топлива во Франции

Еще несколько недель назад на заправках во Франции могли быть большие очереди, а на некоторых АЗС дизель даже заканчивался. Если в регионе на каких-то станциях стоимость топлива была значительно ниже, все водители ехали туда, чтобы сэкономить средства. В таком случае на АЗС даже могли устанавливать ограничения, например, продавать только 20 литров топлива на одну машину.

Бензин тоже вырос в цене. На данный момент он стоит до 1,90 евро за литр.

"Что касается действий французских властей по поводу резкого роста цен на топливо, то здесь был введен специальный план поддержки. Он направлен на сохранение и помощь секторам, которые непосредственно пострадали от повышения цен в энергетике", — отметила Валерия Рождественская.

По ее словам, например, фермеров полностью освободят от акцизного сбора на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко сообщал, что цены на топливо на украинских АЗС могли вырасти до ста гривен. Ситуацию удалось удержать под контролем.

Также Новини.LIVE писал, что 7 апреля цены на топливо в Киеве стремительно выросли. Дизель стоил до 95 гривен за литр. Бензин местами подорожал почти до 77 гривен за литр, а газ — до 50 гривен за литр.