У ДПСУ повідомили про відновлення руху вантажівок на кордоні

Вантажівки на кордоні із Польщею. Фото: Суспільне Львів

Державна прикордонна служба підтвердила завершення блокади кордону з Україною польськими фермерами. Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Медика — Шегині" відновлено.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Зазначається, що сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика — Шегині".

Відомо, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

На даний час на вʼїзд в Україну очікують 650 вантажівок.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві сільського господарства Польщі оголосили про готовність виконати всі три вимоги фермерів з асоціації "Обманне село", які планували відновити протест на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про збільшення субсидій для виробників кукурудзи.

А сьогодні, 6 січня, уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги.