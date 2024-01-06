У ДПСУ повідомили про відновлення руху вантажівок на кордоні
Державна прикордонна служба підтвердила завершення блокади кордону з Україною польськими фермерами. Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Медика — Шегині" відновлено.
Про це повідомляє ДПСУ.
Польські фермери припинили блокаду кордону
Зазначається, що сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика — Шегині".
Відомо, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.
На даний час на вʼїзд в Україну очікують 650 вантажівок.
Нагадаємо, що раніше у Міністерстві сільського господарства Польщі оголосили про готовність виконати всі три вимоги фермерів з асоціації "Обманне село", які планували відновити протест на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про збільшення субсидій для виробників кукурудзи.
А сьогодні, 6 січня, уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги.
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