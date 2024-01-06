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В ГПСУ сообщили о возобновлении движения грузовиков на границе

6 января 2024 21:53
обновлено: 21:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ГПСУ сообщили о возобновлении движения грузовиков на границе
Грузовики на границе с Польшей. Фото: Суспільне Львів
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Государственная пограничная служба подтвердила завершение блокады границы с Украиной польскими фермерами. Движение грузового транспорта через пункт пропуска "Медика — Шегини" возобновлено.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Отмечается, что сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика — Шегини".

Известно, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

В настоящее время на въезд в Украину ожидают 650 грузовиков.

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Скриншот поста ГНСУ

Напомним, что ранее в Министерстве сельского хозяйства Польши объявили о готовности выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Обманная деревня", которые планировали возобновить протест на границе с Украиной. В частности, речь идет об увеличении субсидий для производителей кукурузы.

А сегодня, 6 января, правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все требования.

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