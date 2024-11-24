Польські фермери зупинили блокування кордону 24 листопада

Черга на кордоні. Фото: teren.in.ua

Польські фермери у неділю, 24 листопада, припинили блокування кордону з Україною. Пункт пропуску "Медика — Шегині" відкритий для руху вантажівок.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Facebook.

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Так, сьогодні завершилося блокування руху для вантажівок на пункті пропуску "Медика — Шегині".

"На даний час мітингувальники припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що інформуватимуть додатково у випадку будь-яких змін в роботі пунктів пропуску.

Скриншот допису ДПСУ

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що блокування кордону польськими фермерами триватиме 48 годин з можливим продовженням.

Також ми писали, що на кордоні з Румунією КПП "Солотвино" частково призупинить пропуск транспортних засобів. Причиною став аварійний стан конструкції мосту через Тису.