Польські фермери зупинили блокування кордону 24 листопада

У ДПСУ повідомили про припинення блокування кордону поляками
Польські фермери у неділю, 24 листопада, припинили блокування кордону з Україною. Пункт пропуску "Медика — Шегині" відкритий для руху вантажівок.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Facebook.
Розблокування кордону
Так, сьогодні завершилося блокування руху для вантажівок на пункті пропуску "Медика — Шегині".
"На даний час мітингувальники припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що інформуватимуть додатково у випадку будь-яких змін в роботі пунктів пропуску.
Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що блокування кордону польськими фермерами триватиме 48 годин з можливим продовженням.
Також ми писали, що на кордоні з Румунією КПП "Солотвино" частково призупинить пропуск транспортних засобів. Причиною став аварійний стан конструкції мосту через Тису.
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