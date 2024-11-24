Польские фермеры остановили блокировку границы 24 ноября

Очередь на границе. Фото: teren.in.ua

Польские фермеры в воскресенье, 24 ноября, прекратили блокировку границы с Украиной. Пункт пропуска "Медика — Шегини" открыт для движения грузовиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Facebook.

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Так, сегодня завершилась блокировка движения для грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини".

"В настоящее время митингующие прекратили протест. Пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что будут информировать дополнительно в случае каких-либо изменений в работе пунктов пропуска.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко отмечал, что блокирование границы польскими фермерами продлится 48 часов с возможным продлением.

Также мы писали, что на границе с Румынией КПП "Солотвино" частично приостановит пропуск транспортных средств. Причиной стало аварийное состояние конструкции моста через Тису.