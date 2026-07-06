Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі внаслідок ракетної атаки РФ загинув крокодил

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки РФ загинув крокодил

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 00:33
Обстріл Дніпра 5 липня - загинув крокодил у ННК Акваріум
Крокодил. Фото: nashemisto.dp.ua

В ніч проти 5 липня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого вибуховою хвилею суттєво пошкоджено будівлю Навчально-наукового комплексу "Акваріум" Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ці нічні вибухи не пережив крокодил, який мешкав в акваріумі понад 25 років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт університету.

Що відомо про пошкодження ДНУ у Дніпрі

На Instagram сторінці університету вказано, що у ННК "Акваріум" вибуховою хвилею пошкоджена фасадна частина корпусу, вибиті вікна по периметру,та також пошкоджені навчальні аудиторії та лабораторії.

На щастя, серед працівників постраждалих немає. Також попри пошкодження будівлі, дивом вцілів 100-тисячолітривий тунельний акваріум. Однак вибухів не пережив крокодил.

"На жаль, страшні вибухи не пережив крокодил, який більше 25 років мешкав в Акваріумі та був улюбленцем співробітників та гостей акваріуму. На ранок його знайшли мертвим. Основна частина експозиції не постраждала", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Також відомо, що комплекс є єдиним прісноводним акваріумом в Україні. Другий подібний об’єкт розташований на тимчасово окупованій території Криму.

Обстріл Дніпра 5 липня - пошкоджено будівлю ННК Акваріум
Пост ДНУ про пошкодження ННК "Акваріум". Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 15 червня внаслідок комбінованої атаки РФ у Дніпрі знову були пошкодження. Зокрема, ворог пошкодив басейн Індустріально коледжу та Будинок органної та камерної музики.

Також ми писали, що 2 червня ворог теж здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу були значні руйнування.

тварини Дніпро обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації