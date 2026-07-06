Обстрел Днепра 5 июля — погиб крокодил в ННК «Аквариум»

Крокодил. Фото: nashemisto.dp.ua

В ночь на 5 июля россияне нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего взрывная волна нанесла значительные повреждения зданию Учебно-научного комплекса "Аквариум" Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Эти ночные взрывы не пережил крокодил, проживший в аквариуме более 25 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт университета.

Что известно о повреждениях ДНУ в Днепре

На странице университета в Instagram указано, что в УНК «Аквариум» взрывной волной повреждена фасадная часть корпуса, выбиты окна по периметру, а также повреждены учебные аудитории и лаборатории.

К счастью, среди сотрудников пострадавших нет. Также, несмотря на повреждения здания, чудом уцелел 100-тысячлитровый туннельный аквариум. Однако взрывов не пережил крокодил.

"К сожалению, страшных взрывов не пережил крокодил, который более 25 лет обитал в "Аквариуме" и был любимцем сотрудников и гостей аквариума. Утром его нашли мертвым. Основная часть экспозиции не пострадала", — говорится в сообщении.

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Также известно, что комплекс является единственным пресноводным аквариумом в Украине. Второй подобный объект расположен на временно оккупированной территории Крыма.

Пост ДНУ о повреждениях ННК "Аквариум". Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 15 июня в результате комбинированной атаки РФ в Днепре снова были зафиксированы повреждения. В частности, враг повредил бассейн Индустриального колледжа и Дом органной и камерной музыки.

Также мы писали, что 2 июня враг также совершил массированную атаку на Днепропетровскую область. В результате обстрела были значительные разрушения.