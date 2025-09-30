Обстріл Дніпра 30 вересня — кількість постраждалих збільшилася

Екстрені служби на місці влучання у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у вівторок, 30 вересня. Вже відомо про 28 поранених, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла

За оновленою інформацією, кількість постраждалих унаслідок удару російських військ по Дніпру 30 вересня збільшилася до 28 осіб. Серед них двоє дітей — 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина.

Як повідомив очільник області, 12 людей госпіталізовано. Медики працюють поруч із пацієнтами та надають їм усю необхідну допомогу. Інші мешканці, які зазнали поранень чи травм, лікуватимуться амбулаторно та відновлюватимуться вдома.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу Дніпра загинув чоловік. Ворог атакував місто за допомогою ударних БпЛА.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку РФ по цивільним та закликав світ притягнути країну-агресорку до відповідальності.