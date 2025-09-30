У Дніпрі загинув чоловік після атаки дронів — фото наслідків

Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У Дніпрі російські війська вдень завдали удару безпілотниками по центру міста. Внаслідок обстрілів загинула одна людина та щонайменше 15 отримали поранення, частина з них перебуває у лікарнях.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 30 вересня.

Влучання у дах. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Загиблий і поранені після атаки на Дніпро

За попередньою інформацією, дрони влучили у центр міста, пошкоджено кілька будівель та сталися займання. У місті працюють рятувальники та медики, які ліквідовують наслідки обстрілу та надають допомогу постраждалим. Ситуація з уточненням кількості поранених змінюється.

Допис Лисака у Telegram. Фото: скриншот

"На жаль, постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося. Співчуття рідним і близьким. Медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених. Двоє з них оговтуватися будуть вдома. Інші – у лікарнях", — написав Сергій Лисак.

Праця пожежників. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час тривог. У мережі поширюються фото й відео руйнувань після удару, що підтверджують серйозність ситуації. Всі служби працюють на місці, щоб оперативно усунути наслідки атаки.

Праця ДСНС. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Народний депутат України VIII скликання Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного центру та дитячої стоматології, інші збитки ще підраховуються. Місто діє у тісній координації з військовою адміністрацією та рятувальниками, надаючи їм спецтехніку, а лікарні Дніпра приймають поранених.

Допис Філатова у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських дронів по Дніпру 30 вересня, наголосивши на необхідності покарання країни-агресорки.

Раніше ми також інформували, що у Дніпрі вдень пролунали вибухи внаслідок атаки ударних дронів, про які повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.