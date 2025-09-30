У Дніпрі загинув чоловік після атаки дронів — фото наслідків

У Дніпрі загинув чоловік після удару росіян — кадри наслідків
У Дніпрі російські війська вдень завдали удару безпілотниками по центру міста. Внаслідок обстрілів загинула одна людина та щонайменше 15 отримали поранення, частина з них перебуває у лікарнях.
Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 30 вересня.
Загиблий і поранені після атаки на Дніпро
За попередньою інформацією, дрони влучили у центр міста, пошкоджено кілька будівель та сталися займання. У місті працюють рятувальники та медики, які ліквідовують наслідки обстрілу та надають допомогу постраждалим. Ситуація з уточненням кількості поранених змінюється.
"На жаль, постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося. Співчуття рідним і близьким. Медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених. Двоє з них оговтуватися будуть вдома. Інші – у лікарнях", — написав Сергій Лисак.
Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час тривог. У мережі поширюються фото й відео руйнувань після удару, що підтверджують серйозність ситуації. Всі служби працюють на місці, щоб оперативно усунути наслідки атаки.
Народний депутат України VIII скликання Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного центру та дитячої стоматології, інші збитки ще підраховуються. Місто діє у тісній координації з військовою адміністрацією та рятувальниками, надаючи їм спецтехніку, а лікарні Дніпра приймають поранених.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських дронів по Дніпру 30 вересня, наголосивши на необхідності покарання країни-агресорки.
Раніше ми також інформували, що у Дніпрі вдень пролунали вибухи внаслідок атаки ударних дронів, про які повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
