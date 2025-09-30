В Днепре погиб мужчина после атаки дронов - фото последствий

Последствия обстрелов Днепра. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В Днепре российские войска днем нанесли удар беспилотниками по центру города. В результате обстрелов погиб один человек и по меньшей мере 15 получили ранения, часть из них находится в больницах.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 сентября.

Попадание в крышу. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Погибший и раненые после атаки на Днепр

По предварительной информации, дроны попали в центр города, повреждены несколько зданий и произошло возгорание. В городе работают спасатели и медики, которые ликвидируют последствия обстрела и оказывают помощь пострадавшим. Ситуация с уточнением количества раненых меняется.

Сообщение Лысака в Telegram. Фото: скриншот

"К сожалению, пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось. Соболезнования родным и близким. Медики работают. По их информации, на сейчас уже 15 раненых. Двое из них приходить в себя будут дома. Другие - в больницах", - написал Сергей Лысак.

Работа пожарных. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время тревог. В сети распространяются фото и видео разрушений после удара, подтверждающие серьезность ситуации. Все службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия атаки.

Работа ГСЧС. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Народный депутат Украины VIII созыва Борис Филатов сообщил о том, что в результате удара повреждено здание медицинского центра и детской стоматологии, другие убытки еще подсчитываются. Город действует в тесной координации с военной администрацией и спасателями, предоставляя им спецтехнику, а больницы Днепра принимают раненых.

Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских дронов по Днепру 30 сентября, отметив необходимость наказания страны-агрессора.

Ранее мы также информировали, что в Днепре днем прогремели взрывы в результате атаки ударных дронов, о которых сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.