Главная Новости дня Зеленский отреагировал на удар российских БпЛА по Днепру

Зеленский отреагировал на удар российских БпЛА по Днепру

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 18:09
Обстрел Днепра 30 сентября — Зеленский отреагировал на атаку РФ
Последствия удара РФ по Днепру. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских дронов по Днепру во вторник, 30 сентября. Глава государства подчеркнул, что страна-агрессор должна понести ответственность за свои действия.

Об этом он написал в своем Telegram.

Читайте также:

Зеленский сделал заявление после удара РФ по Днепру

Президент сообщил, что сейчас в городе продолжается ликвидация последствий российского удара по гражданским. Экстренные службы работают на месте попадания и оказывают помощь пострадавшим.

"Просто наглый удар — днем, по гражданской инфраструктуре. По состоянию на это время известно, что более 10 человек пострадали. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что совместно со странами-партнерами необходимо усилить давление на Россию и привлечь ее к ответственности за совершенные преступления.

"Каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что сильное давление на них нужно. Доказывают то, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными для агрессора. И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не была в одиночку против этой угрозы. Совместные действия нужны. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов. Россия должна отвечать за то, что она делает", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 30 сентября российские оккупанты атаковали Днепр ударными дронами. Попадание БпЛА произошло прямо в центре города. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере 15 человек получили ранения.

Кроме того, мы сообщали, что 30 сентября российские дроны атаковали Харьков. В городе прогремела серия мощных взрывов.

Владимир Зеленский Днепр обстрелы дроны война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
