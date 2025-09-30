Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо зараз

У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо зараз

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 16:18
У Дніпрі пролунали вибухи — працюють служби
Вибухи у Дніпрі. Фото ілюстративне: ДСНС Сумщини

У Дніпрі вдень пролунали вибухи. Російські війська атакували місто ударними дронами. Інформація про наслідки обстрілів наразі уточнюється.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 30 вересня.

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Дніпрі

За попередніми даними, російські війська атакували місто безпілотниками, влучання зафіксовані у центрі. Внаслідок удару пошкоджені будівлі, у місті сталося кілька пожеж, інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Повідомляється про щонайменше кількох поранених.

У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо зараз - фото 1
Допис Сергія Лисака у Telegram. Фото: скриншот    

"‼️росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває – подбайте про безпеку", — написав Сергій Лисак.

У мережі з’явилися відео з місця подій, де видно наслідки ворожого удару по центру міста. Журналісти опублікували кадри руйнувань, а Суспільне повідомляє, що на місці працюють медики. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Нагадаємо, що у Харкові пролунала серія вибухів під час масованої атаки дронами, про що повідомив мер Ігор Терехов.

Раніше ми також інформували, що російські війська щодня здійснюють до 45 атак FPV-дронами по цивільних у південних регіонах.

вибух безпілотники Дніпро обстріли дрони атака БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації