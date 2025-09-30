У Дніпрі пролунали вибухи — працюють служби

Вибухи у Дніпрі. Фото ілюстративне: ДСНС Сумщини

У Дніпрі вдень пролунали вибухи. Російські війська атакували місто ударними дронами. Інформація про наслідки обстрілів наразі уточнюється.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 30 вересня.

Вибухи у Дніпрі

За попередніми даними, російські війська атакували місто безпілотниками, влучання зафіксовані у центрі. Внаслідок удару пошкоджені будівлі, у місті сталося кілька пожеж, інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Повідомляється про щонайменше кількох поранених.

Допис Сергія Лисака у Telegram. Фото: скриншот

"‼️росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває – подбайте про безпеку", — написав Сергій Лисак.

У мережі з’явилися відео з місця подій, де видно наслідки ворожого удару по центру міста. Журналісти опублікували кадри руйнувань, а Суспільне повідомляє, що на місці працюють медики. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

