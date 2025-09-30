Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Днепре прогремели взрывы — что известно сейчас

В Днепре прогремели взрывы — что известно сейчас

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 16:18
В Днепре прогремели взрывы - работают службы
Взрывы в Днепре. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумщины

В Днепре днем прогремели взрывы. Российские войска атаковали город ударными дронами. Информация о последствиях обстрелов сейчас уточняется.

Об этом председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 сентября.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Днепре

По предварительным данным, российские войска атаковали город беспилотниками, попадания зафиксированы в центре. В результате удара повреждены здания, в городе произошло несколько пожаров, информация о масштабах разрушений уточняется. Сообщается о по меньшей мере нескольких раненых.

У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо зараз - фото 1
Сообщение Сергея Лысака в Telegram. Фото: скриншот

"‼️росіяни атаковали Днепр БпЛА. Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается — позаботьтесь о безопасности", — написал Сергей Лысак.

В сети появились видео с места событий, где видны последствия вражеского удара по центру города. Журналисты опубликовали кадры разрушений, а Общественное сообщает, что на месте работают медики. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

Напомним, что в Харькове прогремела серия взрывов во время массированной атаки дронами, о чем сообщил мэр Игорь Терехов.

Ранее мы также информировали, что российские войска ежедневно осуществляют до 45 атак FPV-дронами по гражданским в южных регионах.

взрыв беспилотники Днепр обстрелы дроны атака БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации