В Днепре прогремели взрывы - работают службы

Взрывы в Днепре. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумщины

В Днепре днем прогремели взрывы. Российские войска атаковали город ударными дронами. Информация о последствиях обстрелов сейчас уточняется.

Об этом председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 сентября.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Днепре

По предварительным данным, российские войска атаковали город беспилотниками, попадания зафиксированы в центре. В результате удара повреждены здания, в городе произошло несколько пожаров, информация о масштабах разрушений уточняется. Сообщается о по меньшей мере нескольких раненых.

Сообщение Сергея Лысака в Telegram. Фото: скриншот

"‼️росіяни атаковали Днепр БпЛА. Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается — позаботьтесь о безопасности", — написал Сергей Лысак.

В сети появились видео с места событий, где видны последствия вражеского удара по центру города. Журналисты опубликовали кадры разрушений, а Общественное сообщает, что на месте работают медики. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

Напомним, что в Харькове прогремела серия взрывов во время массированной атаки дронами, о чем сообщил мэр Игорь Терехов.

Ранее мы также информировали, что российские войска ежедневно осуществляют до 45 атак FPV-дронами по гражданским в южных регионах.