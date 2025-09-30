Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський відреагував на удар російських БпЛА по Дніпру

Зеленський відреагував на удар російських БпЛА по Дніпру

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 18:09
Обстріл Дніпра 30 вересня — Зеленський відреагував на атаку РФ
Наслідки удару РФ по Дніпру. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських дронів по Дніпру у вівторок, 30 вересня. Глава держави наголосив, що країна-агресорка має понести відповідальність за свої дії.

Про це він написав у своєму Telegram.

Читайте також:

Зеленський зробив заяву після удару РФ по Дніпру

Президент повідомив, що зараз у місті триває ліквідація наслідків російського удару по цивільним. Екстрені служби працюють на місці влучання та надають допомогу постраждалим.

"Просто нахабний удар — вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога", — написав Зеленський.

Український лідер наголосив, що спільно з країнами-партнерами необхідно посилити тиск на Росію та притягнути її до відповідальності за скоєні злочини.

"Кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора. І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози. Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. Росія повинна відповідати за те, що вона робить", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 30 вересня російську окупанти атакували Дніпро ударними дронами. Влучання БпЛА сталося просто у центрі міста. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 15 людей отримали поранення.

Крім того, ми повідомляли, що 30 вересня російські дрони атакували Харків. У місті пролунала серія потужних вибухів.

Володимир Зеленський Дніпро обстріли дрони війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
