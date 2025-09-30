Обстрел Днепра 30 сентября — количество пострадавших увеличилось

Экстренные службы на месте попадания в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате атаки российских БпЛА во вторник, 30 сентября. Уже известно о 28 раненых, среди которых двое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Количество пострадавших в Днепре возросло

По обновленной информации, количество пострадавших в результате удара российских войск по Днепру 30 сентября увеличилось до 28 человек. Среди них двое детей — 10-летний мальчик и 17-летняя девочка.

Как сообщил глава области, 12 человек госпитализированы. Медики работают рядом с пациентами и оказывают им всю необходимую помощь. Другие жители, которые получили ранения или травмы, будут лечиться амбулаторно и восстанавливаться дома.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрела Днепра погиб мужчина. Враг атаковал город с помощью ударных БпЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку РФ по гражданским и призвал мир привлечь страну-агрессора к ответственности.