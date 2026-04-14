У Дніпрі депутата райради підозрюють у розкраданні бюджетних коштів

Судове засідання у справі розкрадання бюджетних коштів у Дніпрі.

У Дніпрі правоохоронці викрили схему з фіктивним працевлаштуванням на державному підприємстві. За даними слідства, людей оформлювали на роботу лише "на папері", виплачуючи їм зарплату з бюджету та надаючи бронювання. У справі повідомлено про підозру депутату райради та його сину.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Судове засідання щодо депутата у Дніпрі.

У Дніпрі викрили схему за участі депутата та його сина

У Дніпрі слідчі викрили схему розкрадання бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури. За версією правоохоронців, людей офіційно оформлювали на роботу без фактичного виконання обов’язків, однак вони отримували зарплату, трудовий стаж і право на бронювання від мобілізації.

Про підозру повідомили депутату однієї з районних рад, який також очолював це підприємство, а також його сину.

За інформацією прокуратури, упродовж 2023-2025 років керівник організував оформлення 14 осіб, які фактично не працювали. Вони значилися співробітниками лише формально, але регулярно отримували виплати з державного бюджету та користувалися всіма відповідними пільгами.

Частина цих осіб, за даними правоохоронців, фактично виконувала роботу в приватному домогосподарстві знайомого підозрюваного — як охоронці, водії та обслуговуючий персонал.

Попри це, їм продовжували нараховувати зарплату, зараховувати стаж і надавати статус працівників критичної інфраструктури з відповідним бронюванням. Серед таких "працівників" був і син депутата. Йому інкримінують пособництво у заволодінні бюджетними коштами. Самого депутата підозрюють у заволодінні коштами в особливо великих розмірах, організації злочину та службовому підробленні.

У межах розслідування правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській області та Києві. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, які можуть підтверджувати функціонування схеми.

Суд обрав запобіжний захід: депутата взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 5,8 млн грн, його сина — також під варту із заставою 200 тис. грн.

Нагадаємо, що у січні 2026 року правоохоронці повідомили про підозру ще сімом співучасникам — працівникам підприємства, серед яких головний бухгалтер, керівники відділів кадрів, економічного відділу, відділу збуту та начальники цехів.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

