В Днепре депутата райсовета подозревают в хищении бюджетных средств

Судебное заседание по делу хищения бюджетных средств в Днепре.

В Днепре правоохранители разоблачили схему с фиктивным трудоустройством на государственном предприятии. По данным следствия, людей оформляли на работу только "на бумаге", выплачивая им зарплату из бюджета и предоставляя бронирование. По делу сообщено о подозрении депутату райсовета и его сыну.

В Днепре следователи разоблачили схему хищения бюджетных средств через фиктивное трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры. По версии правоохранителей, людей официально оформляли на работу без фактического выполнения обязанностей, однако они получали зарплату, трудовой стаж и право на бронирование от мобилизации.

О подозрении сообщили депутату одного из районных советов, который также возглавлял это предприятие, а также его сыну.

По информации прокуратуры, в течение 2023-2025 годов руководитель организовал оформление 14 человек, которые фактически не работали. Они числились сотрудниками лишь формально, но регулярно получали выплаты из государственного бюджета и пользовались всеми соответствующими льготами.

Часть этих лиц, по данным правоохранителей, фактически выполняла работу в частном домохозяйстве знакомого подозреваемого — как охранники, водители и обслуживающий персонал.

Несмотря на это, им продолжали начислять зарплату, засчитывать стаж и предоставлять статус работников критической инфраструктуры с соответствующим бронированием. Среди таких "работников" был и сын депутата. Ему инкриминируют пособничество в завладении бюджетными средствами. Самого депутата подозревают в завладении средствами в особо крупных размерах, организации преступления и служебном подлоге.

В рамках расследования правоохранители провели 16 санкционированных обысков в Днепропетровской области и Киеве. Во время следственных действий изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы, которые могут подтверждать функционирование схемы.

Суд избрал меру пресечения: депутата взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 5,8 млн грн, его сына — также под стражу с залогом 200 тыс. грн.

Напомним, что в январе 2026 года правоохранители сообщили о подозрении еще семи соучастникам — работникам предприятия, среди которых главный бухгалтер, руководители отделов кадров, экономического отдела, отдела сбыта и начальники цехов.

