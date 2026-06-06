Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі чоловік підірвав гранату: сам загинув, поліцейські поранені

У Дніпрі чоловік підірвав гранату: сам загинув, поліцейські поранені

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 09:35
У Дніпрі чоловік підірвав гранату: сам загинув, поліцейські поранені
Правоохоронці та медики на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Дніпрі стався вибух гранати під час конфлікту біля житлового будинку. Внаслідок інциденту загинув чоловік, який підірвав боєприпас. Четверо поліцейських отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інцидент розслідують правоохоронці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у суботу, 6 червня.

Вибух гранати у Дніпрі
Місце інциденту з вибухом гранати у Дніпрі. Фото: Нацполіція

У Дніпрі чоловік кинув гранату у бік правоохоронця

У Дніпрі поліція встановлює обставини вибуху гранати, що стався під час конфлікту біля одного з житлових будинків. Унаслідок детонації загинув чоловік, який, за даними правоохоронців, підірвав боєприпас. Четверо поліцейських дістали поранення та були госпіталізовані.

Отже, 5 червня близько 22:55 до поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції. Під час спроби затримання один з учасників конфлікту кинув гранату у бік правоохоронців.

Читайте також:

Внаслідок вибуху нападник загинув на місці події. Четверо поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Розслідування триває.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці травня 2026 року у Вінниці в одному з навчальних закладів стався вибух імітаційно-тренувальної гранати, внаслідок чого постраждали школярі. Двоє підлітків отримали скарги на погіршення самопочуття та звернулися по медичну допомогу.

Новини.LIVE також писали, що також у травня цього року у Сумській області під час інциденту з чоловіком, який мав при собі гранату, стався вибух під час перемовин із поліцейськими. Внаслідок детонації поранення отримали сам чоловік, троє правоохоронців та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізували.

вибух Дніпро граната
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації