У Дніпрі чоловік підірвав гранату: сам загинув, поліцейські поранені

Правоохоронці та медики на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Дніпрі стався вибух гранати під час конфлікту біля житлового будинку. Внаслідок інциденту загинув чоловік, який підірвав боєприпас. Четверо поліцейських отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інцидент розслідують правоохоронці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у суботу, 6 червня.

Місце інциденту з вибухом гранати у Дніпрі. Фото: Нацполіція

У Дніпрі чоловік кинув гранату у бік правоохоронця

У Дніпрі поліція встановлює обставини вибуху гранати, що стався під час конфлікту біля одного з житлових будинків. Унаслідок детонації загинув чоловік, який, за даними правоохоронців, підірвав боєприпас. Четверо поліцейських дістали поранення та були госпіталізовані.

Отже, 5 червня близько 22:55 до поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції. Під час спроби затримання один з учасників конфлікту кинув гранату у бік правоохоронців.

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Внаслідок вибуху нападник загинув на місці події. Четверо поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Розслідування триває.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці травня 2026 року у Вінниці в одному з навчальних закладів стався вибух імітаційно-тренувальної гранати, внаслідок чого постраждали школярі. Двоє підлітків отримали скарги на погіршення самопочуття та звернулися по медичну допомогу.

Новини.LIVE також писали, що також у травня цього року у Сумській області під час інциденту з чоловіком, який мав при собі гранату, стався вибух під час перемовин із поліцейськими. Внаслідок детонації поранення отримали сам чоловік, троє правоохоронців та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізували.