Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Сумщині чоловік підірвав гранату: є поранені

На Сумщині чоловік підірвав гранату: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 19:40
На Сумщині чоловік підірвав гранату: є поранені
Місце, де чоловік підірвав гранату на Сумщині 10 травня 2026 року. Фото: Нацполіція

У неділю, 10 травня, у Сумській області стався вибух гранати під час перемовин чоловіка з поліцейськими. Інцидент стався на одній із вулиць в Охтирці. Внаслідок вибуху є постраждалі, серед них — правоохоронці та цивільний.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Поліцію Сумщини.

У Сумській області чоловік підірвав гранату: є постраждалі

За даними поліції Сумщини, до чергової частини надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою. На місце прибули працівники патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітник УПО (Управління поліції охорони). Під час спроби перемовин чоловік привів вибуховий пристрій у дію.

Унаслідок вибуху поранення отримали — сам підозрюваний, троє поліцейських та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. 

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Читайте також:
null
Скриншот повідомлення Поліції Сумської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Дніпрі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підриві автомобіля 7 травня. За даними СБУ, вони діяли на замовлення та організували теракт, унаслідок якого є постраждалі. Один із підозрюваних намагався втекти за кордон.

Новини.LIVE також писали, що у Дніпропетровській області чоловік кинув гранату в поліцейських під час затримання. Внаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро правоохоронців. Інцидент стався у селі Миколаївка Синельниківського району.

вибух граната Сумська область
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації