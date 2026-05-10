На Сумщині чоловік підірвав гранату: є поранені

Місце, де чоловік підірвав гранату на Сумщині 10 травня 2026 року. Фото: Нацполіція

У неділю, 10 травня, у Сумській області стався вибух гранати під час перемовин чоловіка з поліцейськими. Інцидент стався на одній із вулиць в Охтирці. Внаслідок вибуху є постраждалі, серед них — правоохоронці та цивільний.

Про це інформує Поліція Сумщини.

У Сумській області чоловік підірвав гранату: є постраждалі

За даними поліції Сумщини, до чергової частини надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою. На місце прибули працівники патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітник УПО (Управління поліції охорони). Під час спроби перемовин чоловік привів вибуховий пристрій у дію.

Унаслідок вибуху поранення отримали — сам підозрюваний, троє поліцейських та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

