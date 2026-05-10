Главная Новости дня На Сумщине мужчина взорвал гранату: есть раненые

Дата публикации 10 мая 2026 19:40
Место, где мужчина взорвал гранату на Сумщине 10 мая 2026 года. Фото: Нацполиция

В воскресенье, 10 мая, в Сумской области произошел взрыв гранаты во время переговоров мужчины с полицейскими. Инцидент произошел на одной из улиц в Ахтырке. В результате взрыва есть пострадавшие, среди них — правоохранители и гражданский.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Полицию Сумщины.

По данным полиции Сумщины, в дежурную часть поступило сообщение о мужчине с гранатой. На место прибыли сотрудники патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник УПО (Управление полиции охраны). Во время попытки переговоров мужчина привел взрывное устройство в действие.

В результате взрыва ранения получили — сам подозреваемый, трое полицейских и один гражданский. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Скриншот сообщения Полиции Сумской области/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно в Днепре задержали двух мужчин, которых подозревают в подрыве автомобиля 7 мая. По данным СБУ, они действовали по заказу и организовали теракт, в результате которого есть пострадавшие. Один из подозреваемых пытался сбежать за границу.

Новини.LIVE также писали, что в Днепропетровской области мужчина бросил гранату в полицейских во время задержания. В результате взрыва ранения получили пятеро правоохранителей. Инцидент произошел в селе Николаевка Синельниковского района.

взрыв граната Сумская область
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
