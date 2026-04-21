Главная Новости дня На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицию: пятеро ранены

На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицию: пятеро ранены

Дата публикации 21 апреля 2026 12:13
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицию: пятеро ранены
Двор, где произошел инцидент. Фото: Нацполиция Украины

В селе Николаевка Синельниковского района во вторник, 21 апреля, пятеро полицейских получили осколочные ранения во время задержания нетрезвого мужчины Он открыл газ в помещении и бросил в правоохранителей две гранаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Мужчина бросил гранаты в полицию

В 06:30 на линию полиции поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении жителя села Николаевка. Отмечалось, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и угрожает применить две боевые гранаты.

На место инцидента немедленно отправились сотрудники Синельниковского районного управления полиции. Правоохранители попытались урегулировать конфликт мирным путем и начали переговоры с нарушителем. Однако ситуация резко обострилась: во время общения мужчина заявил, что открыл подачу газа в помещении.

Чтобы не допустить эскалации и спасти гражданское население, полицейские приняли решение о немедленном задержании злоумышленника. В ответ на действия правоохранителей мужчина бросил в их сторону два взрывоопасных предмета. К счастью, одна из гранат не сработала, однако другая сдетонировала.

В результате взрыва пятеро полицейских получили осколочные ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть работники группы оперативного реагирования и отделения полиции № 3 Синельниковского РУП. Всех раненых оперативно госпитализировали, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Вибух в Миколаївці граната
Работнику правоохранительных органов оказывают домедицинскую помощь. Фото: Нацполиция Украины

"Несмотря на ранения, полицейские задержали местного жителя 1991 года рождения. Во время осмотра места взрыва изъяты фрагменты гранат и запал к ним", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте преступления продолжают работать взрывотехники, следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого дерзкого нападения ирешают вопрос о правовой квалификации действий задержанного.

Как писали ранее Новини.LIVE, в Украине продолжаются дискуссии и жесткая критика относительно действий полиции в Киеве во время массовой стрельбы 18 апреля. Правоохранители сбежали, бросив раненого ребенка прямо на улице. За эти действия им уже вручили подозрения. На скандал отреагировал и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, который призвал общественность воздержаться от обобщения о работе полиции и отметил, что виновные понесут наказание.

Также добавим, что в марте в Славянске Донецкой области мужчина убил полицейского. Правоохранитель хотел проверить документы и был застрелен.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
