На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцію: п'ятеро поранені

Двір, де стався інцидент. Фото: Нацполіція України

У селі Миколаївка Синельниківського району у вівторок, 21 квітня, п'ятеро поліцейських отримали осколкові поранення під час затримання нетверезого чоловіка Він відкрив газ у приміщенні та кинув у правоохоронців дві гранати.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Чоловік кинув гранати в поліцію

О 06:30 на лінію поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку мешканця села Миколаївка. Зазначалося, що чоловік перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння та погрожує застосувати дві бойові гранати.

На місце інциденту негайно вирушили співробітники Синельниківського районного управління поліції. Правоохоронці спробували врегулювати конфлікт мирним шляхом та розпочали перемовини з порушником. Проте ситуація різко загострилася: під час спілкування чоловік заявив, що відкрив подачу газу в приміщенні.

Аби не допустити ескалації та врятувати цивільне населення, поліцейські ухвалили рішення про негайне затримання зловмисника. У відповідь на дії правоохоронців чоловік кинув у їхній бік два вибухонебезпечні предмети. На щастя, одна з гранат не спрацювала, однак інша здетонувала.

Внаслідок вибуху п'ятеро поліцейських отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є працівники групи оперативного реагування та відділення поліції № 3 Синельниківського РУП. Усіх поранених оперативно госпіталізували, наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Працівнику правоохоронних органів надають домедичну допомогу. Фото: Нацполіція України

"Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження. Під час огляду місця вибуху вилучено фрагменти гранат та запал до них", — повідомили в поліції.

Зараз на місці злочину продовжують працювати вибухотехніки, слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини цього зухвалого нападу та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій затриманого.

Як писали раніше Новини.LIVE, в Україні тривають дискусії та жорстка критика щодо дій поліції в Києві під час масової стрілянини 18 квітня. Правоохоронці втекли геть, покинувши поранену дитину прямо на вулиці. За ці дії їм уже вручили підозри. На скандал відреагував й міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який закликав громадськість утриматися від узагальнення про роботу поліції і зазначив, що винні понесуть покарання.

Також додамо, що в березні у Слов'янську Донецької області чоловік вбив поліцейського. Правоохоронець хотів перевірити документи і був застрелений.