На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцію: п'ятеро поранені
У селі Миколаївка Синельниківського району у вівторок, 21 квітня, п'ятеро поліцейських отримали осколкові поранення під час затримання нетверезого чоловіка Він відкрив газ у приміщенні та кинув у правоохоронців дві гранати.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.
Чоловік кинув гранати в поліцію
О 06:30 на лінію поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку мешканця села Миколаївка. Зазначалося, що чоловік перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння та погрожує застосувати дві бойові гранати.
На місце інциденту негайно вирушили співробітники Синельниківського районного управління поліції. Правоохоронці спробували врегулювати конфлікт мирним шляхом та розпочали перемовини з порушником. Проте ситуація різко загострилася: під час спілкування чоловік заявив, що відкрив подачу газу в приміщенні.
Аби не допустити ескалації та врятувати цивільне населення, поліцейські ухвалили рішення про негайне затримання зловмисника. У відповідь на дії правоохоронців чоловік кинув у їхній бік два вибухонебезпечні предмети. На щастя, одна з гранат не спрацювала, однак інша здетонувала.
Внаслідок вибуху п'ятеро поліцейських отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є працівники групи оперативного реагування та відділення поліції № 3 Синельниківського РУП. Усіх поранених оперативно госпіталізували, наразі медики надають їм необхідну допомогу.
"Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження. Під час огляду місця вибуху вилучено фрагменти гранат та запал до них", — повідомили в поліції.
Зараз на місці злочину продовжують працювати вибухотехніки, слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини цього зухвалого нападу та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій затриманого.
Як писали раніше Новини.LIVE, в Україні тривають дискусії та жорстка критика щодо дій поліції в Києві під час масової стрілянини 18 квітня. Правоохоронці втекли геть, покинувши поранену дитину прямо на вулиці. За ці дії їм уже вручили підозри. На скандал відреагував й міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який закликав громадськість утриматися від узагальнення про роботу поліції і зазначив, що винні понесуть покарання.
Також додамо, що в березні у Слов'янську Донецької області чоловік вбив поліцейського. Правоохоронець хотів перевірити документи і був застрелений.
